Acción Popular definirá retiro de Luis Valdez el jueves 19

El partido político Acción Popular (AP) convocó a un Plenario Nacional Extraordinario para debatir el retiro de la candidatura de Luis Valdez a la alcaldía provincial de Coronel Portillo , en la región Ucayali.

Valdez fue procesado por narcotráfico, lavado de activos y por el crimen de un periodista . Sin embargo, fue elegido por la dirigencia de Ucayali de AP en comicios internos e inscrito en el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente.

El plenario, en el que la dirigencia nacional de AP espera retirar a Valdez de la lista, se realizará el próximo jueves 19 de julio, a la 1:00 p.m., en la sede partidaria del distrito de Miraflores, en Lima .

En la sesión, además, se debatirá el retiro de la candidatura de Patricia Chirinos al Gobierno Regional del Callao . Ella es cuestionada por haber desempeñado cargos públicos representando a la organización Chim Pum Callao, cuyos líderes purgan condenas o son investigados por corrupción.

El presidente de AP, Mesías Guevara , señaló que el plenario, que es la máxima instancia del partido, es el que debe darle instrucciones al personero legal a que retire una candidatura. “ Yo, como presidente, no podría tomar esa decisión ”, manifestó a Perú21 .

Comentó que el plenario está constituido por el presidente, los congresistas, ex congresistas, ex ministros y ex secretarios generales.

“ Para llevar a la señora Chirinos al plenario, no fue fácil porque tiene a un sector del partido de su lado. En el caso de Valdez, parece que hay consenso. Esperemos que sea solo un trámite. Las dos candidaturas deben retirarse ”, finalizó.

