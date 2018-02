Proyecto de Mulder que busca prohibir publicidad estatal en medios genera un acalorado debate 

Un acalorado debate en la Comisión Permanente del Congreso generó este miércoles el proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder que regula el gasto de publicidad del Estado peruano impidiendo su colocación en medios de comunicación privados.

A las 14:25 horas se suspendió la sesión, que se retomará una hora después, según informó el presidente del Parlamento, Luis Galarreta.

En la sustentación de su iniciativa, el parlamentario aprista argumentó que la publicidad del Estado debe ser difundida a través de los medios de comunicación del Estado o de las redes sociales.

La propuesta de Mauricio Mulder fue rechazada frontalmente por el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, quién acusó a su oponente aprista de llevar a la representación parlamentaria a un "falso debate".

Añadió que, en esencia, lo que busca el planteamiento es "cortarle las alas al Estado y evitar su capacidad de información".

"Este es un proyecto de ley qué tiene claramente un fin político, que restringe la capacidad del Estado para defender lo que se está haciendo. Este proyecto vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía", advirtió.

En el curso de la sesión, el congresista Wilbert Rozas planteó, como cuestión previa, que la iniciativa vuelva a la Comisión de Transportes y Comunicaciones con el fin de ser dictaminado y llevar a cabo su debate en el Pleno de Legislativo.

Esta iniciativa fue respaldada por otros legisladores como Alberto Quintanilla, quién añadió que la propuesta debería ser evaluada también en las comisiones de Constitución y Justicia.

Por su parte, la vocera del Frente Amplio, María Elena Foronda, pidió que el debate se traslade al Pleno y en esa instancia se recojan las opiniones de todos los sectores involucrados con los medios de comunicación.

"No hagamos un proyecto de ley al vapor, no nos han elegido para eso, seamos responsables con un debate mayor sobre iniciativas legislativas que son importantes para poder regular que no se dilapide el dinero del Estado ", subrayó.