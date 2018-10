El Primer Juzgado Penal de Tarapoto absolvió al periodista Edgar Alarcón Zavaleta de la querella interpuesta, en agosto del año pasado, por la congresista Esther Saavedra ( Fuerza Popular ), por el presunto delito de difamación. La parlamentaria había pedido 3 años de prisión efectiva y una reparación de medio millón de soles.



La jueza Mariela del Rocío Vargas Flores, quien estuvo a cargo del proceso, determinó que el periodista no cometió delito alguno, debido a que los artículos que publicó se dieron en marco del ejercicio periodístico. La sede estuvo resguardada por 10 policías.

Como se recuerda, Edgar Alarcón denunció, en el diario 'El Poder' de Tarapoto, que la congresista había presentado documentación falsa sobre sus certificados de estudios.

La resolución judicial estableció, en este sentido, que no se ha probado el "animus difamandi" del querellado, así como tampoco enemistad ni rencillas anteriores.

Por estos y otros argumentos, la Corte Superior de Justicia de San Martín dispuso que se archive definitivamente el caso "una vez sea consentida y/o ejecutoriada la presente, procediéndose a la anulación de los antecedentes generados en el presente proceso".

A la audiencia, realizada este lunes, no se presentó la parlamentaria Saavedra, solo estuvo su abogado, Martín Piaggio, quien no dio a conocer si apelarán o no la resolución de la titular del Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto.

“Se ha hecho justicia", dijo el periodista indicó a Perú21. Aseguró que la investigación que le hizo a la congresista fue sustentada con documentación y declaraciones de las autoridades competentes.

PIDE SUS PERTENENCIAS



Edgar Alarcón Zavaleta i nsiste en que aún no le entregar su DNI, celular, que es su herramienta de trabajo, así como como su caso de seguridad para poder conducir su motocicleta.

En ese sentido, señaló a Perú21, que mañana estaría presentado la demanda por la agresión que sufrió el pasado 9 de octubre durante una de las audiencias.

Detención de periodista en Tarapoto. (Diario El Poder)

ESCÁNDALO

​

El caso cobró notoriedad cuando, en una de las audiencias llevadas a cabo en Tarapoto, la legisladora de Fuerza Popular agredió a Edgar Alarcón, quien luego fue detenido y llevado a una comisaría del sector.

Horas después, Esther Saavedra​ difundió un video grabado en una clínica en el que argüía que era constantemente perseguida por el periodista, por lo que sufrió una supuesta descompensación.

"Ofrezco disculpas públicas al país por mi reacción, soy humana y cometo errores, este es uno de ellos. No actué de una manera adecuada y no existe justificación. Reitero mis disculpas a quienes represento, a mi bancada y al Congreso", escribió la congresista de Fuerza Popular sobre el incidente.