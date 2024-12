La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) abrió una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Congreso de la República, por el delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas.

El despacho recibió el resultado de las diligencias de verificación efectuadas por la Primera Fiscalía Penal de San Luis – La Victoria y dispuso también que la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional efectúe las diligencias útiles, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

📢 Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) abrió investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Congreso de la República, por el delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas. pic.twitter.com/7aoijW8JUS — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 18, 2024

Como se sabe, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Juan Burgos, pidió al Ministerio Público que investigue la denuncia sobre la presunta existencia de una red de prostitución en ese poder del Estado.

El parlamentario precisó que el próximo jueves 26 de diciembre serán citados a su grupo de trabajo el gerente de Recursos Humanos, el gerente interino de la Oficina Legal y Constitucional y el procurador del Legislativo.

"Queremos que el jefe de Recursos Humanos nos explique cuáles fueron los requisitos que se pidieron para el ingreso de personal a la Oficina de Asesoría Legal, cuáles fueron los criterios para nombrar a Jorge Torres Saravia y si se tenía conocimiento que dicho funcionario habría sido denunciado por delito de violación a una extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad en 2019", indicó.

Por su parte, el congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, dijo a Perú21 que la Comisión de Fiscalización "debe investigar este caso", y anunció que enviará un oficio a ese despacho pidiendo ese requerimiento.

El pasado viernes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, despidió al jefe de Asesoría Legal, Jorge Luis Torres Saravia, por estar involucrado en esta denuncia revelada en Willax TV.

Imagen

ASESINATO DE ANDREA VIDAL

Esta investigación fiscal llega luego que Andrea Vidal, exasesora de Torres Saravia en el Congreso de la República, fuera asesinada tras ser vinculada a una presunta red de prostitución que funcionaría en el Parlamento.

Según un informe periodístico, Andrea Vidal fue nombrada en su cargo a cambio de ciertos 'favores' entre los que se mencionan el encontrar mujeres que trabajaran como servidoras sexuales en el Congreso.

"Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas. He trabajado en un despacho con una y a las otras las he conocido recientemente", afirmó Jorge Torres Saravia en dicho programa de televisión.

Este supuesto negocio habría estado en funcionamiento hasta que tuvieron una pelea hace tres meses, momento en el cual Vidal fue destituida de su puesto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO