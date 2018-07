Abogados critican engaño de la ONPE en comicios del CAL

Ante el engaño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la última elección del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Perú21 recogió la crítica de algunos miembros de la comunidad de letrados.

En diciembre del año pasado la ONPE aseguró que el Voto Electrónico No Presencial (VENP) fue auditado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) . Pero, la entidad internacional los desmintió.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos no ha realizado ninguna auditoría del sistema de voto electrónico no presencial (...). Suponemos que hubo un error en la información en que se menciona a la OEA ya que no hemos estado involucrados en el proceso” , aclaró a través de un oficio Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA .

Elecciones en la mira

Luis Lamas Puccio, ex vicedecano del CAL, criticó la falta de transparencia en el proceso electoral y consideró que la ONPE debería esclarecer el asunto para “salvaguardar la pulcritud de las elecciones”.

Fernando Tuesta, experto en elecciones, fue crítico con Adolfo Castillo ex jefe de la ONPE que dirigió las elecciones en el CAL. “En esa gestión hay muchas cosas que se han hecho mal. La mentira ha sido un hecho recurrente”.

Por su lado, Eduardo Herrera, miembro del Consejo Privado Anticorrupción, reprochó que se haya usado el nombre de la OEA. “La finalidad de una elección es la transparencia de la voluntad popular, el tema de la reputación sirve mucho, por eso se anclaron al nombre de la OEA”, explicó Herrera.