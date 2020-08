El abogado Juan Servigón, encargado de la defensa del encarcelado ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos , aseguró que su defendido no ha cometido delitos de tráfico de influencias sino de patrocinio ilegal. Además, señaló que su defendido no se someterá a la colaboración eficaz.

"Cuando el presunto traficante de influencias ya ejecuta el acto mismo de patrocinar lo que ilegalmente se está persiguiendo ya no se constituye delito de tráfico de influencias, eso es patrocinio ilegal. Lamentablemente la pena por este delito es 2 años", indicó el letrado esta mañana en RPP.

Como se conoce, audios difundidos en medios periodísticos, han revelado que Ríos está involucrado en el presunto pago de coimas por favores judiciales en la Corte de Justicia del Callao.

"Se habla mucho de las escuchas. No solo han sido temas de escuchas, sino también de seguimiento. Si hay un acto de interceptación a Walter Ríos y va emparejado de un seguimiento, obviamente me daré cuenta que es Walter Ríos. Desde qué momento se conoció que era un magistrado que tenía procedimiento especial y se siguió atendiendo. (...) Si continúo, violo el procedimiento", explicó Servigón sobre su patrocinado.

El abogado se quejó de no haber podido acceder a "cómo nace esta investigación", también indicó que un día después del encarcelamiento preventivo de su defendido, recurrió al expediente para saber el contenido, pero encontró que "en la carpeta solo hay transacciones de ciertas partes del audio".

La Fiscalía ha declarado en secreto la investigación por 20 días como estrategia, declaró Sevigón.

“Si un funcionario público solicita una dádiva, un dinero para que intervenga en un caso en cual no está en su competencia, no es delito de cohecho porque no está violando un deber específico de su función. Nos puede resultar repulsivo, pero son reacciones que se entienden”, resaltó.