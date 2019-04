Abogado de Susana Villarán: "No veo que haya nuevas pruebas"

El abogado de la ex alcaldesa Susana Villarán , Iván Paredes, dijo no ver "nuevas pruebas" contra su patrocinada con la confirmación del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata , de que la constructora brasileña entregó 3 millones de dólares a la campaña del 'No a la revocatoria' el 2013.

Paredes recordó que la ex burgomaestre se encuentra bajo comparecencia con restricciones e indicó que esta medida no debería de variar.

"No veo que haya nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana Villarán. Ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra", sostuvo en una entrevista con TV Perú Noticias.

En esa línea, consideró que la fiscalía "haría mal en pedir prisión preventiva" contra la ex alcaldesa porque ha cumplido "a cabalidad con la medida" y lo dicho por Barata "ya se conocía".

"Ella tiene comparecencia restringida y está cumpliendo con todo lo que se le ha impuesto. Mal se haría en pedir prisión preventiva porque ella ha cumplido estrictamente con las investigaciones. Para variar a una prisión preventiva debería de incumplir las restricciones que ya tiene. Se le podría varias la condición solo si se vulnera las restricciones", explicó.

"Esta declaración de Barata [que entregó US$3 millones a la campaña del No a la revocatoria] hace un año la realizó, pero no ha dado ningún aporte adicional. No ha dicho de dónde vino el dinero, cómo fue, ha dicho lo mismo", señaló.

Respecto a la llamada de agradecimiento que Barata habría recibido por parte de Villarán, Paredes señaló que esta comunicación "ha quedado desvirtuada" con el registro de llamadas del celular y el teléfono fijo de la ex alcaldesa que obran en la carpeta fiscal.

"Las informaciones de que Susana Villarán lo llamó a agradecer, eso también se sabe hace tiempo, y eso ha quedado desvirtuado con las informaciones que han venido de las empresas de telefonía. En el expediente fiscal están todas las informaciones del celular y el teléfono fijo de Villarán y no hay ninguna llamada a Barata. Entonces, cómo puede decir que lo ha llamado si no figura", cuestionó.

" Barata vuelve a repetir lo mismo de hace un año y no veo nada novedoso. Ella en todo momento ha negado haber recibido el dinero", manifestó.