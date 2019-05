Abogado de Susana Villarán pidió que exalcaldesa declare otra vez ante la fiscalía [VIDEO]

El abogado de Susana Villarán , Iván Paredes, confirmó que enviaron al Ministerio Público una memoria USB con las declaraciones que hizo la exalcaldesa ante medios de comunicación, en las cuales admitió que tenía conocimiento de que Odebrecht y OAS aportaron US$4 millones a la campaña del No a la revocatoria.

"No estamos pidiendo confesión sincera, no hemos pedido nada, ni (colaboración) eficaz. Susana (Villarán) lo ha dicho y está asumiendo su responsabilidad. Hemos presentado un escrito con un USB y hemos pedido una fecha para que amplíe su declaración con lo que ha señalado a los medios de comunicación social", señaló el abogado.

En la víspera, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, dijo que no había elementos para variar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán a pesar de sus declaraciones públicas admitiendo que sabía de los aportes a su campaña.

"No hay ningún cambio en nuestro requerimiento. Hemos fomulado ya (el pedido de prisión preventiva). Las declaraciones públicas y mediáticas tienen un contexto dentro del cual nosotros estamos atentos, pero procesalmente, a lo que nosotros nos tenemos que vincular, es necesariamente a lo que exista dentro de la carpeta de investigación", señaló el fiscal superior.

De otro lado, Iván Paredes indicó que, si bien no tenían conocimiento sobre los audios que presentó a través de la prensa el ex gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, estos no han cambiado la situación de la ex alcaldesa.

"Ella ya declaró y dijo que sabía (sobre los aportes). No creo que novedades o cuestiones nuevas (como los audios) puedan afectarla", manifestó el abogado.

Estos audios de Gabriel Prado fueron presentados al Ministerio Público pero, según Rafael Vela, no han sido considerados hasta el momento porque no cuentan con los archivos originales.

En la conversación, se escucha a Susana Villarán hablar con su ex gerente municipal, José Miguel Castro, y con Gabriel Prado sobre los aportes de la campaña del No entregados por Odebrecht.