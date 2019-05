Abogado de Susana Villarán: 'No hay peligro procesal para pedir prisión preventiva'

El abogado de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán , Iván Paredes, consideró que el Poder Judicial debería rechazar el pedido del Ministerio Público para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra su defendida por fatal de un peligro procesal.

"En este caso, variar la comparecencia restringida para una prisión preventiva contra Susana Villarán tenía que fundamentarse en el peligro procesal y debía sustentar que se ha incumplido las restricciones impuestas por el juzgado, y no las ha incumplido", señaló en declaraciones a RPP.

El abogado aseguró que la ex burgomaestre ha cumplido estrictamente con ir a firmar cada 30 días al Poder Judicial, en no abandonar el país y notificar cuando se cambió de domicilio.

"No tiene mayor problema porque tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario. Quiero ver cómo sustentan el peligro procesal [...] porque eso es lo que tiene que cambiar", comentó.

Paredes Yataco también comentó los elementos nuevos que incluyó el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, en su requerimiento de prisión preventiva, que incluyen un presunto pago de unos US$10 millones a favor de Susana Villarán entre la campaña del No a la revocación y para la reelección en el 2014.

"Por más que haya graves elementos de convicción, sostenemos que no debe variarse la comparecencia [...] La prisión preventiva requiere tres presupuestos. Si uno no se cumple, no hay prisión preventiva", indicó.

También precisó que la imputación contra la ex alcaldesa es solo por los presuntos aportes a la campaña del No, que implica unos US$3 millones de Odebrecht y US$1 millón de OAS.

"Habría que analizarlo y estudiarlo para ver qué se concreta, porque de 3 o 4 millones que habían dicho pasar a 10, para eso las personas que lo han dicho deberían comprobarlo [...] El caso de la reelección es otra carpeta fiscal y puede haberla incluido como antecedente, pero no es materia de la imputación", manifestó Iván Paredes.

Por último, dijo respetar la prerrogativa del fiscal Puma para pedir prisión preventiva si considera que hay elementos suficientes. Sin embargo, dijo confiar que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechace esa solicitud.

"Confío en que el Poder Judicial fundamente su resolución conforme a ley. Es decir, debe respetar que el presupuesto de prisión preventiva siempre concurre tres elementos y el principal es el peligro procesal. En el caso de Susana Villarán deberían haber evidencias (para aprobar eso)", concluyó.