Abogado de Pedro Chávarry asegura que su defendido se allanará al impedimento de salida

Juan Peña, abogado del ex fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, aseguró que este se allanará a los nueve meses de impedimento de salida del país en su contra, por la presunta sustracción de documentos de unas oficinas lacradas en el Ministerio Público que fueron allanadas por el fiscal José Domingo Pérez.

“Definitivamente la va a aceptar, pero estamos evaluando si es necesaria una apelación. Como lo ha mencionado él días anteriores y yo también lo he expuesto, nos allanamos a una investigación, lo que queríamos era que, si íbamos a tener una investigación, se nos dé la calidad de investigados”, afirmó en entrevista con RPP.

Como se recuerda, esta semana el diario El Comercio difundió imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelaron que el sábado 5 de enero Chávarry estuvo en su despacho durante el ingreso a oficinas previamente lacradas. Su entonces asesora Rosa Venegas sustrajo documentos de la oficina de Juan Duarte, ex asesor del fiscal supremo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron la salida de Chávarry del pasadizo donde está su despacho, junto a Venegas y los suboficiales PNP James Rodríguez y Juan Arias, minutos después de la sustracción de los documentos.

El abogado de Chávarry reiteró que hace dos días no mantiene comunicación con su patrocinado, por lo que no tuvo conocimiento de la notificación enviada por el Poder Judicial sobre el impedimento de salida aprobado en su contra.

“Yo no puedo tener comunicación con él. Hace dos días con mi teléfono intento llamarlo, es el único número que tengo de teléfono. Él me intenta llamar y la llamada no entra, se entrecorta, se corta”, dijo.

En sentido, no pudo asegurar que su línea estuviera intervenida, pero afirmó que “pasan cosas raras” con sus comunicaciones.

Además, manifestó que el ex fiscal de la Nación permanece en Lima; sin embargo, no quiso referirse a su paradero exacto, por temor a presuntas protestas.

“Está en Lima, ayer también estaba en Lima, mañana también estará en Lima. Es complicado decir dónde se encuentra porque desde el 31 (de diciembre) está teniendo atentados en su casa, le gritan, lo insultan, van con pitos, tambores”, aseguró.

Cuellos Blancos del Puerto

El abogado Juan Peña manifestó que desde el 17 de agosto hasta el momento no se ha iniciado una investigación en contra de Pedro Chávarry por la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto.

“Desde el 17 de agosto hasta el día de hoy no se ha iniciado la investigación por la supuesta organización criminal Cuellos Blancos. Por eso él dice que es una película mal contada, no que no exista la organización, sino que lo vinculen a él es la película mal contada”, sostuvo.