Abogado de Nadine Heredia: "Trindade Serra no ha presenciado entrega de dinero" Julio César Espinoza aseveró que si bien el ex ejecutivo reconoció haber participado en una reunión con Jorge Barata en Miraflores, no existió entrega de dinero en la misma.

"Raymundo Trindade Serra ha sido reiterativo, y consta en las actas, consta en el video que él no ha visto ese hecho", indicó Espinoza. (Foto: GEC / Video: Canal N)