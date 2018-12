Abogado de Moíses Mamani ante denuncia de su sobrina: “A veces un 'tas tas' no es un tocamiento indebido”

Eduardo Piaggio, el abogado que se encarga de la defensa de Moíses Mamani ante la acusación de tocamientos indebidos por parte de una aeromoza, también tiene una denuncia similar. Esta fue realizada por su sobrina, que en el momento de haber recibido el presunto ataque, tenía entre 11 y 12 años.

Tras conocer esta acusación, Piaggio contó que siempre tuvo una relación poco afectiva con la hija de su hermana, quien ahora ya es mayor de edad. Cuando le preguntó el por qué de esta actitud, ella le hizo referencia a un penoso momento de su infancia.

"'¿Qué te pasa, por qué no me saludas?"-le preguntó el abogado. "Tú me has tocado cuando fui una niña. Me acuerdo que cuando era niña salí de la ducha y me metí a tu cama", respondió su sobrina, según refirió Piaggio en RPP TV.

"Haciendo memoria, vivía en casa de mis padres. Tenía un cuarto bonito, con televisor y a todo el mundo le gustaba estar en mi cuarto. Escuché su versión y le dije: 'Yo no tengo la claridad exacta de tu narración, pero si así fuere, yo quiero reconciliarme contigo, no quiero tener problemas, somos familia y no vamos a vivir enemistados', explicó en el canal.

"Pasaron dos años más y vino con la misma historia. Hablé con sus padres, les dije 'Mira lo que está haciendo'", continuó.

Eduardo Piaggio, abogado de Moíses Mamani. (RPPTV)

Eduardo Piaggio dijo que lo más probable es que ella "pudo haber interpretado o malinterpretado algún jaloneo. Yo no me considero responsable de esa imputación tan grave". Minutos antes, en un programa radial de RPP, indicó que "no estoy justificando pero a veces un ‘tas tas’ o un jalón no es un tocamiento indebido”.

"No quiero hablar mal de mi familia, pero las que lo conocemos sabemos que ella tiene una conducta controvertida", se defendió.

El abogado indicó que quizás su actitud poco permisiva haya provocado un rechazo de su sobrina. Además, refirió que este caso ha dividido a su familia y manchado su trayectoria de más de veinte años.

"De repente sus padres son muy permisivos y yo soy un persona que no le gustan muchas cosas y las digo. Ese rechazo que tiene ella hacia a mi es de siempre", dijo.