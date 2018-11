Abogado de Jaime Yoshiyama: "El 'pitufeo' es una falta administrativa"

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama , afirmó que el método del ‘pitufeo’, modalidad que según la fiscalía fue usada por la agrupación Fuerza 2011 para pasar los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, constituye una “falta administrativa”.

“(El pitufeo) es una falta administrativa. Tendría que controlarlo la ONPE y ver qué hace. Además, estaríamos ante una infracción prescrita. Esto ocurrió hace siete años”, dijo ante la prensa.

Esta mañana, Jaime Yoshiyama reconoció a través de su defensa que le encargó a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki que realice “actos de simulación” de aportes a la campaña; sin embargo, negó que el dinero entregado sea de origen ilícito o de la constructora brasileña Odebrecht.

Consultado al respecto, Abanto destacó que para que esto califique como delito de lavado de activos, tiene que realizarse necesariamente con dinero de procedencia ilícita.

“El delito de lavado de activos requiere movimiento de dinero de origen ilícito. Si no hay dinero de origen ilícito no puede existir lavado de activos”, explicó.

Además, sostuvo que según lo conversado con Jaime Yoshiyama, el dinero encargado a su sobrino Jorge habría sido entregado por un solo donante.

“Me habla Jaime (Yoshiyama) de un solo aporte, entonces vamos a esperar su revelación completa. Lo que sé es que ha habido un aporte, no sé si de una empresa o una persona, lo que estoy trasladando es la versión tal cual la he recibido, yo no he estado en el 2011”, aclaró.

Finalmente, el abogado refirió que “no tiene sentido” suponer que su defendido, quien “está arraigado en el Perú”, tenga la intención de exponerse a un proceso de extradición.

Abanto reiteró su solicitud a la fiscalía de enviar un equipo a Estados Unidos a fin de que Jaime Yoshiyama brinde su declaración respecto a la procedencia del dinero encargado a su sobrino, Jorge Yoshiyama.

“Mi cliente está pidiendo que la fiscalía se traslade a Miami a tomarle la declaración para comenzar todo el procedimiento que permita acreditar el origen lícito del dinero”, dijo Abanto.

Según destacó, existe disposición de Jaime Yoshiyama de brindar su declaración, por lo que dependerá de la fiscalía que esto se lleve a cabo.

“Si quiere (la fiscalía) irá, si no quiere no irá. Pero ahí está la disposición de mi cliente de dar la declaración”, mencionó.