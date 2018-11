Abogado de Jaime Yoshiyama: "Ocultar dinero lícito no es ningún problema"

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto , reconoció que su defendido cometió un error al no haber señalado antes que recibió miles de dólares de manos del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar, pero consideró que no es delito el no haber brindado esta información en las investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

"No tengo el deber de revelar absolutamente todo ante la fiscalía, sino todo lo que tenga relación a un delito [...] El deber de revelación frente a las autoridades es frente a una actividad delictiva. No tengo el deber de revelación sobre cosas que no tienen relevancia penal", señaló el abogado en declaraciones en RPP.

Humberto Abanto insistió en que no se puede considerar como delito el haber recibido aportes de campaña en las sombras, así hayan sido camuflados a través de falsos contribuyentes para insertarlos en la economía de un partido como Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, por el cual estaba presentándose como candidata presidencial Keiko Fujimori.

"Ocultar dinero lícito no es ningún problema. Millones de personas tienen dinero debajo de sus camas [...] Yo puedo simular un acto siempre que el origen de los fondos sea lícito", comentó.

Para el abogado de Jaime Yoshiyama, el no haber revelado el origen de los fondos hasta ahora fue un error de carácter "administrativo" que cometió el ex candidato a la vicepresidencia, confiado en que la información de Brasil sería suficiente para probar su inocencia.

"Nosotros estábamos trabajando y hemos podido establecer que hay dudas sobre la versión de (Marcelo) Odebrecht [...] Para nosotros, para Jaime Yoshiyama, esta posición le permitía cumplir su palabra sin poner en riesgo a nadie", señaló, para luego destacar que el testimonio de testigos protegidos cambió el escenario y obligó a revelar el origen de los aportes que fueron camuflados en el 2011.

Humberto Abanto también aseguró que podrán probar que el dinero que ocultaron en el 2011 provino de Juan Rassmuss Echecopar, ya que señaló que cada vez que el empresario viajaba a Lima, contactaba a Jaime Yoshiyama para ofrecerle dinero para la campaña de Keiko Fujimori.

"En este momento, no se puede (probar el origen) pero estamos recopilando la reconstrucción del movimiento de viajes, de sus movimientos económicos, la declaración de sus colaboradores [...] Estamos afrontando esto con la responsabilidad que trae el hacer un ofrecimiento probatorio", manifestó el abogado.

Jaime Yoshiyama, en declaraciones al programa "Cuarto Poder", aseguró que recibió "varios cientos de miles de dólares en efectivo" en el 2011 de manos del empresario Juan Rassmuss Echecopar, quien falleció hace dos años, y que también hubo aportes de manos de esta misma persona para la campaña del 2016.