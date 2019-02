Abogado de Humala: No hay testimonio que revele irregularidades en gasoducto

El abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Wilfredo Pedraz a, participó en el segundo día de interrogatorios en Brasil que fue programado por los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato.

En la diligencia de hoy, martes 19 de febrero, se recabó el testimonio de Sergio Nogueira Panicali sobre diversos casos, incluyendo las presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur durante el gobierno de Ollanta Humala.

Al respecto, Wilfredo Pedraza aseguró que el ex secretario general de Conirsa dijo que solo sabía que Odebrecht tenía interés, tanto en la licitación de Kuntur Transportadora de Gas (KTG) como en el Gasoducto del Sur, pero que mayores detalles tenían que ser entregados por Jorge Barata.

"Estamos absolutamente tranquilos respecto a esa situación porque la única relación que existe y que ha justificado la investigación del gasoducto para incluir a la ex primera dama (Nadine Heredia) es la declaración de Martín Belaunde Lossio, nuestro testigo estrella que está en todos nuestros casos. Es un eterno postulante a colaborador eficaz que dice que la señora Heredia participó en la elaboración de bases para favorecer a Odebrecht", comentó Pedraza ante la prensa.

"Eso es una barbaridad técnica imposible de realizar porque los encargados han declarado que eso es falso, que no conocen a la señora Heredia. En el caso gasoducto, con un poco más de un año de investigación, no hay un solo testigo directo o indirecto que haya sindicado a la señora Heredia como partícipe en el proceso", añadió.

Según el abogado de Ollanta Humala , Sergio Nogueira señaló que Jorge Barata era el responsable de los dos proyectos que están siendo investigados por el fiscal José Domingo Pérez.

"Él dice que no tiene ninguna información (de estos casos), que sabía que Odebrecht tenía interés en ambos proyectos pero que no puede aportar nada. Jorge Barata ya declaró sobre el tema", indicó Pedraza, quien aseguró que están esperando que el testimonio de este último directivo confirme que no hubo irregularidades.

"Desde nuestro punto de vista, (la licitación) fue transparente y muy distante al tema de la ex primera dama", concluyó.

Sergio Nogueira también deberá responder, ante otros fiscales del equipo especial, sobre presuntas irregularidades en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, los pagos a Westfield Capital (de Pedro Pablo Kuczynski), la Línea 1 del Metro de Lima y por el caso que se le sigue a Juan Carlos Zevallos, ex funcionario de Ositrán.