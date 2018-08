Abogado de Edwin Oviedo se reunió con juez César Hinostroza

POR: FABIOLA VALLE Y OSCAR QUISPE

César Hinostroza

A las 11:22 de la mañana del pasado 21 de marzo, el hoy suspendido juez César Hinostroza Pariachi recibió en su despacho de Palacio de Justicia una visita: la del abogado Carlos Caro, quien, desde 2015, defiende a Edwin Oviedo y a su emporio azucarero.

Así lo confirma un nuevo audio al que tuvo acceso Perú21. Esa mañana, el cuestionado magistrado recibió una llamada de su secretaria. “Está esperándolo el señor Carlos Caro”, le dijo la asistente. A lo que Hinostroza respondió: “Sí, estoy subiendo, un minuto”.

¿Por qué se reunía el abogado de Edwin Oviedo, acusado por la Fiscalía de Chiclayo de ser el cabecilla de Los Wachiturros de Tumán, con el juez Hinostroza? La publicación de los audios ha revelado amistad entre Oviedo e Hinostroza, pero la visita de su abogado agudiza toda suspicacia.

Juan Carrasco, el fiscal que investiga al también presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sospecha de esa reunión. Sostiene que en ese momento, en el mes de marzo de este año, la defensa de Oviedo insistía en acumular en un solo caso los delitos que le imputa la Fiscalía.

Carrasco lo acusa de ser el autor mediato de la muerte de dos dirigentes azucareros de Tumán, de asociación ilícita y de robo agravado.

Al final, Oviedo se salió con la suya: la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque declaró nulas las resoluciones que disponían desacumular los casos. Si esto no hubiera sucedido, el fiscal hubiera podido presentar acusaciones por separado y procesarlo primero por las muertes de los dos dirigentes azucareros y después por asociación ilícita y robo agravado.



EDWIN OVIEDO

ESGRIME ARGUMENTOS

En diálogo con este diario, Carlos Caro dijo que buscó a Hinostroza en horario de oficina por una casación que presentó por el caso del consorcio Kuntur Wasi, empresa que ganó la buena pro en 2014 para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

“Hinostroza era miembro de la sala (caso Kuntur Wasi). También hemos hablado con otros vocales. Solo una vez nos hemos reunido, no es mi amigo. Por el tema de Oviedo no nos hemos reunido nunca. Aquí no hay nada raro ni extraño de mi parte”, sostuvo.



Perú21 se comunicó con Hinostroza y el defenestrado juez dijo que no recordaba el tema que trató con Caro en esa reunión, pero aseguró que no fue por el caso Oviedo.

“Nosotros tenemos la obligación de atender a los abogados de acuerdo al reglamento. No recuerdo el caso, pero se puede pedir un informe a la Suprema. Oviedo nunca ha tenido un proceso en la Segunda Sala Penal Transitoria y eso está certificado por el sistema judicial. Por lógica, el abogado no puede ir por un proceso que no tiene. Solo nos hemos reunido una vez”, alegó.



HINOSTROZA SÍ SABÍA



César Hinostroza

Pero Hinostroza sí ha manejado información del caso Los Wachiturros de Tumán, y eso se evidencia en otro audio del 7 mayo del presente año.

En el diálogo, es evidente que el entonces procurador del Poder Judicial, Roly Capcha, se sorprende al saber que las predicciones de Hinostroza se habían cumplido en Chiclayo.

“¿Se acuerda de ese caso Tumán? Tenía razón usted”, le dice el procurador al juez. “La Sala lo había declarado nulo. Recién nos están notificando todo”, le informa.



Unos días antes, el 4 de mayo, para sorpresa de todos, incluido el procurador Capcha, la jueza María Vásquez, del Octavo Juzgado de Investigación de Chiclayo, había declarado nulo el proceso que afrontaba Oviedo.



CITA: “Continuaré con mis acciones legales para reivindicar mis derechos vulnerados por el indebido actuar del fiscal (Juan Carrasco)”. Edwin Oviedo, presidente de la FPF (8/4/2018)

César Hinostroza