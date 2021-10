El abogado del ministro del Interior, Luis Barranzuela, Ronald Atencio, negó que haya algún tipo de conflicto de interés en el hecho de haber asumido la defensa legal del titular del ministro y el ser también abogado de miembros del partido Perú Libre como Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo.

Al ser interrogado sobre la incompatilidad de que un mismo abogado defienda a un sindicado de haber tenido contacto con terroristas en el Vraem como Bermejo, y al ministro del Interior, Atencio manifestó que son casos independientes y que la Policía Nacional ya no tiene ninguna injerencia en el juicio oral contra el congresista de Perú libre.

“El juicio del congresista Guillermo Bermejo se encuentra en una etapa de juicio oral, no interviene la policía por ningún motivo, no hay ningún tipo de intervención policial ni para hacer diligencias ni nada. El único testigo policía ya rindió su declaración hace muchísimo tiempo. No se puede prestar a especulación porque el ministro, que tampoco tiene injerencia en actividades de investigación de la policía -porque el Ministerio Público dirige la investigación- no tiene ningún tipo de relación con el juicio oral”, aseguró en declaraciones a RPP.

“No pueden especular y sacar notas que tergiversan la conciencia de la gente y la sociedad que se presta a malas interpretaciones. En absoluto, no existe ningún tipo de conflictos de intereses”, acotó.

Ronald Atencio visitó este lunes en el despacho del Ministerio del Interior a Luis Barranzuela y, según confirmó, lo hizo para asumir su defensa legal por la investigación preliminar que se ha abierto en contra de Barranzuela por presuntos cobros irregulares vinculados a la azucarera Tumán.

El abogado, que también es el defensor legal del secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, descartó que haya algún tipo de vínculo entre los tres casos en los que está involucrado.

“No hay nada que compartir porque las personas Cerrón, el congresista Bermejo y el ministro Luis Barranzuela no son procesos del mismo caso, no hay nada que compartir”, comentó.

Asimismo, reiteró que la labor de la inteligencia de la Policía Nacional, que puede ser utilizada por la fiscalía para procesos como los que se siguen contra Perú Libre y el juicio contra Guillermo Bermejo, no responde directamente al titular del Ministerio del Interior.

“Inteligencia Policial no tiene sumisión al ministro. Son personas que tienen ese cargo hace mucho tiempo, detentan investigaciones hace muchos tiempo. No se puede decir que el actual ministro ejerce injerencia cuando no tiene ni injerencia alguna ni estas personas tiene subordinación al ministro. El ministro tiene un cargo político”, manifestó Atencio.

Ronald Darwin Atencio Sotomayor, abogado del congresista Guillermo Bermejo, visitó hoy el despacho del ministro del Interior, Luis Barranzuela, según consta en el sistema de visitas.