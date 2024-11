Abogado de presidenta recomienda a Nicanor Boluarte mantenerse prófugo

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, recomendó al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, mantener "su situación actual", ante la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra por las investigaciones del caso "Los Waykis en la Sombra".

Asimismo, el letrado cuestionó al juez Richard Concepción, quien dictó la medida contra el hermano presidencial.

"Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición, así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias, esperemos el recurso de apelación", dijo en RPP.

Asimismo, Portugal no descartó que ambos hermanos hayan conversado en los últimos días y señaló que no existe ninguna restricción. En ese sentido, consideró que el Ministerio Público no ha podido formular un caso que vincule a la presidenta con "Los Waykis en la Sombra".

"Se ha discutido mucho la presencia de la presidenta y la propia Fiscalía no ha podido construir un caso con ella y si hubiera uno, con lo que significa la trascendencia de la mandataria, lo hubiese podido decir. Y en varios pasajes de aquella supuesta estructura, nombramiento o designación, la propia Fiscalía no ha hecho mención a algún afán encubierto, de intervención irregular de mi cliente", señaló.

Por otra parte, el abogado de la jefa de Estado anunció que si su patrocinada es citada por la Fiscalía, tendrá derecho a no declarar.

"Ella podría acogerse a su derecho de abstenerse, no de guardar silencio que reposa solo en los investigados, ella puede abstenerse a declarar dado el vínculo directo que tiene con uno de los investigados. Yo le recomendaría esto", señaló.

