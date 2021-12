Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, señaló que el mandatario jamás ha ordenado o dado instrucciones para que se den licitaciones a empresas, pues no está dentro de sus competencias.

“El tema es sencillo, todo está en la pagina web, el presidente no convoca y no firma licitaciones, no tiene ningún tipo de relación con licitaciones. En Palacio no hay licitaciones. Lo que yo insisto es que no es función de presidente dar licitaciones, en ningún momento se han dado ordenes para eso”, dijo a Canal N.

“El presidente, el gerente de Petroperú y el empresario [Samir Abudayeh] nunca han estado juntos en una reunión. Nunca se han dado instrucciones para ganar una licitación, el presidente no ha ordenado para que este señor [Samir Abudayeh] gane, tampoco podría hacerlo, les pido que se identifique cómo fue hecha esta licitación”, agregó.

Pachas confirmó que Castillo Terrones se reunió con el empresario Samir Abudayeh en Palacio de Gobierno, según consta en al relación de visitas, los días 15 y 18 de octubre, pero explicó que solo se abordó el tema de un proyecto sobre un combustible que no contaminaba el medio ambiente.

“Se pidió una cita y este señor fue el 15 y el 18, se le registró en la puerta, el presidente atiende a muchas personas y no se les llega a atender a todos. Ellos vendían un combustible que no contaminaba y se lo presentaron para exponerle su producto”, manifestó.

Este domingo, El Comercio reveló que una de las empresas de Samir Abudayeh ganó una licitación a los pocos días de reunirse con el presidente. El jueves 18 de noviembre, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) otorgó la buena pro de una contratación directa por S/1′079.999 a Herco Combustibles S.A., como proveedor único, para la adquisición de 67.000 galones de combustible aéreo turbo A-1 en Pucallpa, en la región Ucayali.

Esta empresa fue constituida en enero del 2001 por Samir Abudayeh y otros miembros de su familia con un capital de S/2 mil para la “comercialización y distribución al por mayor de combustible y demás derivados del petróleo”. En el 2017, el capital social de la firma se incrementó a S/27,8 millones.

El otorgamiento de la adjudicación a Herco Combustibles S.A. se realizó dos semanas después de que Castillo dispuso los cambios intempestivos de Jorge Chaparro y José Vizcarra en las comandancias generales de la FAP y el Ejército, respectivamente.

