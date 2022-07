El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, dijo que lo que importa tras la entrega de Bruno Pacheco ante el Ministerio Público es que, si aspira al proceso de colaboración eficaz, pueda comprobar lo que va a declarar a cambio de beneficios en su proceso.

En declaraciones a América la mañana del martes 26 de julio, Espinoza detalló que se estaba dirigiendo a Palacio de Gobierno para tener una reunión ya pactada con anterioridad con el jefe de Estado.

“(La reunión es) para explicar al presidente que en el escenario procesal penal, en el escenario jurídico concretamente, lo que corresponde no es que ya, Bruno Pacheco habló, Pacheco dijo, Pacheco señaló y el mundo se viene abajo. No es así, no hay que ser tremendista y fatalista. El asunto es que lo que pueda decir se pueda corroborar y comprobar”, detalló.

Abogado de presidente Pedro Castillo sobre Bruno Pacheco

El abogado dijo que la situación de su exsecretario general, quien se mantenía prófugo desde los últimos días de marzo y que se entregó a las autoridades el 23 de julio, según informó El Comercio, sería “uno de los puntos, sino el único a tratar” con su cliente.

“[¿El presidente está nervioso?] De ninguna manera, pero soy su abogado y el abogado explica todos los procedimientos [...] No está nervioso ni preocupado. Vamos a conversar de los casos en curso y le explicaré que la palabra de Pacheco es de dudosa procedencia”, aseveró Benji Espinoza.

En otro momento y en declaraciones a Canal N, el representante legal de Pedro Castillo destacó la importancia de que se conozca la situación de Pacheco, ya que correspondería que sea detenido y enviado a un penal para cumplir la orden de prisión preventiva en su contra.

“Luego que se cumpla el mandato de prisión preventiva que pesa en su contra, en el marco de las negociaciones con la fiscalía se podrá solicitar algún tipo de variación temporal en su condición, pero lo primero que debe hacerse es ejecutar el mandato judicial. Si el señor está en fiscalía desde el sábado, domingo, desde ayer, cómo ha sido. Eso es importante que se sepa”, aseveró.

