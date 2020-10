Carlos Rodas, abogado de Mirian Morales -exsecretaria general del Despacho Presidencial- consideró que el Ministerio Público debería “empezar a ponerse de acuerdo” respecto al contenido de los audios relacionados a coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra y exfuncionarias de Palacio sobre las visitas de Richard Cisneros.

“Vamos a empezar aclarando. Lo primero que tiene que hacer la fiscalía, con todo el respeto, es que tiene que empezar a ponerse de acuerdo y el contenido de los audios ¿es verdadero o falso? Si es verdadero que sea verdadero todo”, afirmó a la prensa.

Explicó que su posición es en concordancia con la de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien solicitó una rectificación de parte de la exfuncionaria Karem Roca, de lo contrario, la querellaría por sus afirmaciones en dichos audios.

Karem Roca y Richard Cisneros: Así fueron su detenciones preliminares-ojo

“Yo estoy con la opinión de la fiscal de la Nación, que dice que el contenido de los audios es falso y que va a enviar una carta notarial a la señora Karem Roca para que se rectifique”, dijo el abogado.

Asimismo, cuestionó que la resolución judicial que autorizó la detención preliminar por siete días contra Mirian Morales, señale que “no tiene arraigo”.

“¿Qué dice la resolución judicial? Que la señora no tiene arraigo. Cómo no va a tener arraigo si cuando le han hecho el primer pedido de domicilio la han encontrado en su domicilio, estaba en su casa, durmiendo con su hija de cinco años. ¿Eso no es arraigo? ¿Qué cosa es entonces? Es una madre que vive con su hija y viven solas”, criticó.

Carlos Rodas precisó que en la diligencia en la vivienda de su patrocinada se incautó una declaración de bienes y un teléfono celular. Finalmente, detalló que la actitud de Mirian Morales es de “brindar todas las facilidades” en la investigación de este caso.