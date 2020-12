Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, señaló este martes que tenía conocimiento de que la citación al expresidente en la Comisión de Fiscalización del Congreso se trataba de un “formalismo” para que este grupo de trabajo finalmente emita su informe respecto a la investigación sobre las contrataciones de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

“Ellos [la Comisión de Fiscalización] ya desde algún tiempo han estado acumulando una serie de pruebas, el señor Alarcón, es más, a estas alturas lo que también nos dijeron es que ya prácticamente su informe estaba realizado y que esta declaración simplemente era un formalismo para emitir y evacuar su informe”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

Más temprano, Martín Vizcarra se presentó ante la Comisión de Fiscalización y se acogió a su derecho de guardar silencio y no responder a las preguntas de los integrantes de este grupo de trabajo, en la sesión que fue declarada como reservada.

Fernando Ugaz indicó que le aconsejó al exmandatario ejercer una “defensa pasiva”, para que el Congreso realice “todas las investigaciones que quiera”.

“Lo que le aconsejé al expresidente es que lo primero que tenemos que hacer es ir al Congreso, atender al llamado y ejercer una defensa pasiva. La defensa pasiva es permitir que el Congreso haga todas las investigaciones que quiera realizar”, detalló.

“Lo que queríamos era apersonarnos a la instancia, quería el expresidente manifestar que iba a ejercer el derecho al silencio para permitir al Congreso que puedan llegar a las conclusiones que ellos consideren fruto de la investigación que tienen y luego permitirle a la defensa [el uso de la palabra] para que explique a los congresistas [...] qué significaba el derecho constitucional al silencio”, agregó.

Sin embargo, refirió que cuando intentó explicar esto al grupo de trabajo, se le apagó el micrófono y no se le permitió el uso de la palabra.

“Es ahí donde el señor Alarcón, cuando iba a comenzar la defensa, no se me permitió oralizar, se apagó el volumen, [y] tuvimos que cambiar de silla, me coloqué en la silla del expresidente”, contó.

El abogado manifestó que continuarán colaborando con la investigación que realiza el Ministerio Público respecto a la presunta recepción de coimas por obras cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua.





Martín Vizcarra: No nos consultaron que la sesión de Fiscalización sería reservada. Video: Canal n

