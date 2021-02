Luis Vivanco, abogado de Germán Málaga -exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm-, rechazó el pedido de la Procuraduría Anticorrupción a la fiscalía de solicitar detención preliminar por siete días en contra de su patrocinado. Ello al considerar que presenta “varios vicios”.

“Cuando no existe una investigación formalmente instaurada, cuando no se nos han trasladado formalmente cargos específicos contra mi patrocinado, aparece la Procuraduría en un contexto bastante irregular y sorpresivo solicitando una detención preliminar. Ese pedido, que yo rechazo profundamente, es un pedido que tiene varios vicios de por medio”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

El último viernes, la Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención preliminar por 7 días para Germán Málaga, Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama, Mario Tavera, Alejandro Bussaleu y Óscar Suárez por el caso ‘Vacunagate’.

La procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, en diálogo con RPP, señaló que la solicitud de detención de los involucrados sería por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

Al respecto, Vivanco refirió que este pedido representa “falta de profesionalismo” por inducir a la fiscalía a toma una decisión “apresurada” y resaltó que es esta última la que debe conducir la investigación.

“En primer lugar denota falta absoluta de profesionalismo, no puede ser que la procuraduría deslice este pedido de detención e inmediatamente aparece en medios para publicitarlo, para generar una especie de corriente o tendencia de opinión o una presión a la fiscalía que la empuje a tomar una decisión absolutamente apresurada”, señaló.

“Lo segundo, es un pedido que carece de legitimidad porque nuestro Código Procesal Penal no especifica que dentro de las atribuciones que tiene una parte agraviada en el marco de un proceso penal de una investigación preliminar, esta pueda pedirle al fiscal que solicite una detención preliminar. Esa es una investigación exclusiva del Ministerio Público, nadie tiene que decirle al Ministerio Público qué cosa hacer”, agregó.

Asimismo, el abogado sostuvo que “no hay un cargo concreto” que sustente el pedido de la Procuraduría y resaltó que “no existe” ningún riesgo de fuga de parte de Germán Málaga, de quien -aseguró- colaborará “activamente con el desarrollo de la investigación”.

“De este pedido, si uno lo lee con detenimiento, no hay un cargo concreto contra mi patrocinado y se dice, además, que habría un peligro de fuga, pero no se dice por qué. ¿Qué es lo que lleva a la Procuraduría a sostener que hay un peligro de fuga? ¿Mi patrocinado ha expresado alguna conducta que haga suponer que se va a fugar? ¿Hay algún dato, hecho irregular que nos lleve a suponer eso? Ninguno, el escrito no lo dice porque no existe, sencillamente”, enfatizó.

