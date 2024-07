Enemigo en casa. Dina Boluarte, quien, apenas producido el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre de 2022, condenó este quiebre constitucional, siendo ella la vicepresidenta, tiene como abogado a alguien que asegura que el hoy encarcelado expresidente nunca cometió el delito de rebelión y hasta debería seguir gobernando el país.

Sí, increíblemente, Juan Carlos Portugal ha afirmado ayer que Castillo —y no la presidenta a la que defiende— debería estar en estos momentos en Palacio de Gobierno.

“Yo no debería ser abogado en este momento, en esta condición.Hay que ser coherente en la vida, principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Incluso he sostenido con el expresidente Castilloqueno debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto. Sin embargo, no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo”, manifestó, quien hoy defiende los intereses de la presidenta.

Portugal se pronunció así en una entrevista a Canal N, donde se presentaba para hablar sobre la recomendación fiscal de denunciar constitucionalmente a Boluarte y Waldemar Cerrón por ser el brazo legal de una organización criminal que opera al interior del partido Perú Libre. El representante legal de Boluarte defendió acérrimamente su posición, sosteniendo que desde su perspectiva académica no hubo rebelión por parte de Castillo.

“En mi opinión, es una postura académica, no hubo rebelión dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece particularmente que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él. Independientemente de si se trata de Castillo, García, Fujimori o cualquier otro”, dijo Portugal en una increíble explicación. Esto, obviamente, fue aprovechado por Castillo, quien replicó la entrevista en sus redes sociales. Perú21 consultó a Palacio de Gobierno sobre estas declaraciones y señalaron que hoy verían este tema. ¿Esta es la gente que rodea a la presidenta?, ¿la que la defiende?.





DATO

Juan Carlos Portugal asumió la defensa de Dina Boluarte en mayo último, luego de la renuncia del hoy investigado Mateo Castañeda.





VIDEO RECOMENDADO: