Abogado de Demartini niega que se vaya a fugar si es nombrado embajador

Fernando Silva, abogado del exministro Julio Demartini, negó que su patrocinado escape de la justicia en caso que sea nombrado como embajador del Perú en el Vaticano.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se dicte impedimento de salida del país contra el extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, debido a la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el programa social Qali Warma.

El defensor legal de Demartini aseguró que el exministro ha cumplido con acudir a todas las citaciones fiscales y consideró que ha colaborado con las investigaciones.

Silva indicó que los embajadores no pueden "fugarse" debido a que cuentan con pasaporte diplomático. "Un diplomático no se va a quedar de ilegal, no puede fugarse de una instancia diplomática. Si llegara a haber alguna situación, simplemente lo deportan", dijo en un medio de comunicación.

"No se trata de cosas a futuro, se trata de cuál es la conducta que el señor ha desplegado. Al contrario, si lo nombraran va a ser un funcionario público que va a estar identificado, con un lugar conocido", agregó.

El próximo 4 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la cual se evaluará el pedido de la Fiscalía.

