Después de la denuncia de la ministra Hania Pérez de Cuéllar, el consorcio Piura - Castilla, integrado por una empresa china y una peruana, busca que la licitación no se anule y su apoderado legal aclara que no ha cometido delitos.

La ministra de Vivienda ha informado que hay un cártel, una mafia en el ministerio, y anuló la licitación que su consorcio ganó. ¿Ustedes forman parte de este cártel?

No, un cártel está integrado por gente que delinque. El consorcio Piura - Castilla está integrado por dos empresas China Tiesiju y JPC Ingenieros, empresa 100% peruana. Estas empresas no están operando permanentemente en Vivienda y han ganado la licitación de acuerdo a las reglas que Vivienda y el OSCE en su oportunidad han establecido. No es un direccionamiento como se desliza de forma tendenciosa y tampoco se ha ganado por 20 céntimos como en otras licitaciones que son de conocimiento público.

Denuncia que fueron favorecidos con un direccionamiento de la licitación.

Un direccionamiento es cuando tú haces unas bases para favorecer a determinado proveedor. Esta licitación se convocó en junio (2022), el ministro (Geiner Alvarado) se quedó hasta agosto y salió por cuestionamientos conocidos. La ministra Pérez de Cuéllar entró en diciembre con el gobierno de la presidenta Boluarte. La integración de las bases de la entidad como de OSCE ya son de enero, cuando ella era ministra.

Pero los funcionarios aún seguían siendo del gobierno de Pedro Castillo.

Le están informando mal a la ministra o se está diciendo PERÚ21TV adrede para que parezca que Tiesiju o JPC son parte de una organización criminal. Ningún funcionario o representante del consorcio está investigado o en el caso de ‘Los Niños’. Es muy fácil salir a decir aquí hay una organización criminal, dice que hay hechos cuestionables, pero no establece una responsabilidad. La ley te permite que, si tú crees que hay corrupción, el contrato una vez suscrito puede declararse nulo, pero la ministra no quiere firmar el contrato.

¿No fue para cursarse en salud y curar en salud al ministerio?

¿Tú crees que es por eso?

¿Y qué cree usted?

Con la llegada de una funcionaria en febrero de este año se inician una serie de acciones para evitar la firma de contrato de una empresa que ya ingresó la fianza por 56 millones de soles para garantizar este contrato.

¿La carta fianza la otorgó el Banco de China?

No tengo el detalle, pero conforme a la ley debe ser una entidad autorizada por su Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el Perú. Pero buena tu pregunta, voy a informarme sobre ese tema.

¿China Tiesiju es prima hermana de China Tunnel y CREC10 —vinculadas al caso ‘Los Niños’ en la Fiscalía de la Nación— que tienen como matriz a China Railway Group?

Es otra leyenda urbana que se está soltando por una guerra en el mercado de la construcción en el país. La ley establece que el grupo económico no puede participar; que en un mismo lugar funcionen cuatro o cinco empresas que lo único que tienen diferente es el representante legal, pero que en la práctica es lo mismo. En el caso de las empresas chinas cada empresa tiene sus propios directivos, funcionan con autonomía, manejan sus propios presupuestos y compiten entre ellas.

Pero son parte de una misma matriz, por eso el cuestionamiento, también.

Todas son del Estado chino. Bajo esa lógica solamente podría operar una empresa. Lo que pasa es que la ley de contrataciones del Estado no ha previsto este detalle.

¿Cuál es la matriz de estas tres empresas chinas?

La matriz siempre sería el Estado chino. Recuerda que ellos tienen una forma estadual diferente a la nuestra.

El partido comunista chino que lo controla todo.

Es exactamente lo que me estás diciendo. Esta es una situación que la ley no ha previsto.

Si bien la razón social es distinta, estas empresas responden a una sola cabeza.

Es que justo lo que tú estás diciendo es la idea que se quiere generar en los medios.

Son hechos.

Las responsabilidades en nuestra legislación son independientes, si es que existieran. ¿La presunción de inocencia no existe? Yo estoy yendo a hechos objetivos.

¿Van a pedirle a la ministra que se retracte?

Ni Tiesiju ni JPC están involucrados en una organización criminal. No se puede ser tan ligero e imputar responsabilidad a empresas que han tenido una conducta que no ha generado algo ilícito. Perdemos tiempo en discutir con un funcionario, pero si la ministra insiste en decir que somos una organización criminal no nos vamos a quedar callados.





“Son empresas que tienen una autonomía. De una empresa matriz no salen las ofertas técnicas. Esto demuestra que entre ellas compiten. Lo que estamos viviendo en el mercado de la construcción es consecuencia del caso Lava Jato. Los brasileños se fueron, los Españoles no pudieron y los peruanos están en problemas para obtener cartas fianzas. El mercado peruano ha quedado sin los jugadores más importantes de hace una década atrás. Entonces aparece el Estado chino y sale al mundo con sus empresas para proponer una serie de tecnologías que nosotros no tenemos”, señala Rioja.