Abogado de Dina Boluarte: "No tiene que comunicarse todos los días con los ministros"

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que la Fiscalía de la Nación aún no le ha notificado sobre la apertura de una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo.

No obstante, el letrado indicó que esperan que en las próximas horas sean notificados. "Seguramente me reuniré con la presidenta y discutiremos este asunto." Además, señaló que no puede confirmar si la mandataria se sometió a un procedimiento quirúrgico entre junio y julio 2023, como afirmó el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, dijo que, en caso de que la mandataria se haya operado, la presunta intervención "es una cirugía menor" que "no la incapacita neurológicamente" ni "motoramente".

"Durante ese espacio y tiempo que dicen que la presidenta estuvo ausente y hubo un vacío de poder, al contrario, hubo una actividad bastante protagónica de la presidenta; hubieron dos sesiones de Consejo de Ministros. No siempre tienen que ser presenciales, pueden ser virtuales. Lo único que se exige es que en efecto tenga una constancia", señaló en Canal N.

El defensor legal de la mandataria señaló que "no podríamos hablar de una omisión de función cuando hubo actos funcionales. Y no se podría hablar de abandono del cargo porque hubo actos protagónicos en los que la presidenta siguió en comunicación".

"No tiene que comunicarse todos los días con los ministros. Puede existir varios días o varias semanas sin que necesariamente exista", agregó. Sin embargo, indicó que "el gobierno se ejerce a través de la Presidencia".

Al ser consultado por sesiones del Consejo de Ministros donde no se registra participación de la mandataria, Portugal aseguró que "la Constitución (...) no exige que la presidenta tenga que tener una participación", sino que "dependerá del formato y la agenda".

