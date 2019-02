Abogado de Chávarry: Asesor de Del Castillo evaluaba acciones contra allanamiento a oficinas

El abogado del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, Juan Peña, aseguró hoy que el asesor del legislador aprista Jorge del Castillo estuvo presente el día que se violó el lacrado de oficinas en el Ministerio Público coordinando acciones legales en contra del allanamiento que un día antes, el 4 de enero, había encabezado el fiscal José Domingo Pérez.

"Habían sido convocados más de un asesor para evaluar la acción legal que iban a tomar contra el allanamiento que nosotros creemos que es ilegal por parte del fiscal (José Domingo Pérez)", declaró el abogado a RPP.

Peña detalló que en la reunión del sábado 5 de enero estuvieron Pedro Chávarry y cuatro asesores: Max Aranda, Aldo Patiño, César Sandoval Pozo (entonces asesor de Jorge del Castillo) y Rosa María Venegas. Esta última es quien ingresó a las oficinas lacradas por el fiscal Pérez.

"(César Sandoval) fue convocado por alguna de las personas que estaban ahí. No sé por cuál, pero según las imágenes y según las declaraciones de (Rosa María) Venegas ante la Fiscalía del 9 de febrero, indican que el señor Sandoval estaba ahí", comentó el letrado.

Peña evitó pronunciarse sobre el hecho de que Sandoval haya sido también trabajador del despacho de Del Castillo, porque aseguró que recién se enteró de ese vínculo el informe de Perú21 publicado hoy.

Este diario informó que César Sandoval Pozo estuvo presente en el Ministerio Público, en el noveno piso, el mismo día que Rosa María Venegas violó el lacrado de la oficina de otro asesor de Pedro Chávarry, Juan Manuel Duarte.

En su manifestación ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, Chávarry contó que conoció a Sandoval en el Parlamento, el día que fue a la Comisión de Defensa -que preside Jorge del Castillo- para declarar sobre la fuga de ex juez supremo César Hinostroza. Eso sucedió el 18 de octubre de 2018.

"Me indicó (Sandoval) que en algún momento necesitaba un asesoramiento a las marchas en mi contra y el tratamiento que debería darles a las mismas; me indicó que podía orientarme en esa materia (...) me dijo, además, que me podía orientar en diversas comisiones que me citaban y las denuncias que algunos congresistas habían hecho en mi contra", relató Chávarry en su manifestación, a la que accedió Perú21.