William Paco Castillo, abogado del destituido juez supremo César Hinostroza, solicitó que su defendido no reciba prisión preventiva, sino comparecencia con restricciones que incluya quizá el arresto domiciliario o el pago de una caución.



La solicitud la hizo ante el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

"Se permita que el señor Hinostroza Pariachi afronte el proceso con libertad, con algún tipo de medida cautelar que sea un arresto domiciliario o el pago de una caución", precisó Castillo durante la audiencia por el pedido de prisión preventiva de 36 meses al ex magistrado.

En esa línea, se comprometió con dicha sala a que si le otorgan esta medida, convencerá a su patrocinado para que vuelva al Perú.



“Mi persona se compromete en tal situación a buscar que el señor Hinostroza Pariachi, por lo menos, renuncie al asilo y venga a afrontar este proceso en libertad”, agregó la defensa de Hinostroza.

Vea también Junta Nacional de Justicia revisará más de 2,000 procesos del desactivado CNM

Descartó que su patrocinado haya huido de la justicia peruana ya que al momento de salir del país no pesaba sobre él la medida de detención. "El señor César Hinostoza no se ha fugado, no ha huido porque no tenía mandato de detención, estaba libre", señaló.

Sin embargo, el ex juez sí tenía impedimento de salida del país por orden del Poder Judicial.

"El impedimento de salida es un tema de regla de conducta que tendrá que ser sancionado como tal. A quien le compete vigilar esa regla es al Ejecutivo, a través de Migraciones. Y el señor Hinostroza ha salido registrándose en la oficina de Migraciones, mostrando su pasaporte ordinario vigente", expreso.



La audiencia de prisión preventiva en contra del destituido juez César Hinostroza se suspendió para hoy a las 6:00 p.m.