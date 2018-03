Abogado de Alejandro Toledo: "El pedido de extradición va a rebotar en la Corte Suprema"

Roberto Su, abogado del ex presidente Alejandro Toledo , manifestó hoy que el Ministerio Público no ha logrado probar que Odebrecht transfirió las presuntas coimas para su patrocinado a través del empresario Josef Maiman por lo que, consideró, el pedido de extradición que será evaluado mañana en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tendría que ser rechazado.

En diálogo con Perú21, Su señaló que su defendido no ha incurrido en los delitos que se atribuyen (colusión, tráfico de influencias y lavado de activos).

"A Toledo se le persigue por un delito prescrito como el de tráfico de influencias, que ya prescribió en noviembre del 2012; se le persigue por un delito que no puede cometer, que es colusión, porque es un tipo penal únicamente para quienes participan en representación del Estado en las adquisiciones, licitaciones y contrataciones, y el presidente de la República no cumple esas funciones de acuerdo a la Constitución", explicó.

Respecto a lavado de activos, el letrado indicó que si bien el fiscal Hamilton Castro sustenta la imputación en lo manifestado por los colaboradores Maiman y Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, ambas versiones se contradicen.

"La declaración de Barata ha sido puesta en cuestión por Maiman, porque mientras Barata ha dicho que habló con empleados de Maiman (Gideon Weinstein y Sabi Saylan) para concertar al presunto pago de coimas; el empresario israelí dijo que eso no sucedió, que sus empleados no intervinieron, Maiman dijo que habló directamente con Barata (...) entonces, no podemos decir que hay pruebas suficientes, el pedido de extradición va a rebotar porque no hay causa probable", manifestó.

Como se sabe, la Fiscalía señala que Toledo recibió US$20 millones en sobornos de parte de Odebrecht a cambio de concederle los tramos II y III de la Interoceánica Sur. El dinero ilícito, según la hipótesis, lo transfirió la constructora brasileña a través de las cuentas 'off shore' de Maiman. Con esos montos, el ex jefe de Estado habría comprado millonarios inmuebles y pagado hipotecas.