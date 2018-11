Abogado de Alan García: no sabíamos de la relación entre Spionola y Odebrecht

El abogado del ex presidente Alan García , Erasmo Reyna, aseguró que las negociaciones y el pago que se realizaron por la conferencia que su defendido brindó en mayo del 2012 en Sao Paulo, Brasil, fueron legales y sin participación alguna de Odebrecht.

En ese sentido, descartó que en esa fecha Alan García haya tenido algún conocimiento de una relación entre el estudio de abogados que le pagó los US$100 mil por el evento y la constructora brasileña.

"No había conocimiento de la relación porque aparentemente no existía entre este estudio y la empresa Odebrecht [...] Cuando se produce este trato y negociación y la contratación para la conrferencia, el señor (José Américo) Spinola no tenía ningún vínculo con Odebrecht. Por lo menos esa es la información que tenemos", declaró Reyna a través de Canal N.

Según el abogado de Alan García, ellos conocen que el abogado que le pagó al ex jefe de Estado no trabajó para Odebrecht sino años después de la mencionada conferencia.

"Nosotros entendemos que, posteriormente, meses después, Spinola ha llegado a trabajar con Odebrecht. Pero esa conferencia no fue para Odebrecht, fue para la Fiesp, que es una especie de gremio empresarial que agrupa a más de dos mil empresas brasileñas", manifestó Erasmo Reyna.

La defensa de Alan García comentó que era "imposible saber" si había alguna relación entre el dinero que recibió Alan García en el 2012 y la caja 2 de Odebrecht.

Según un reportaje que publicó IDL-Reporteros, José Américo Spinola tenía acceso al sistema con el cual operaba el sector de operaciones estructuradas de Odebrecht desde el 2006 y recién se entero que su estudio de abogados iba a ser utilizado para firmar el recibo a favor de Alan García el 14 de junio, semanas después de la conferencia.

Marcos Grillo, jefe del área encargada de captar fondos para la caja 2 de Odebrecht, le planteó ese día a Spinola que use su nombre para camuflar el pago a favor de Alan García a cambio de recibir un pago de US$15 mil.