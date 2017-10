Abogado de Alan García presentó queja contra fiscal José Castellanos

El abogado Erasmo Reyna, defensor del ex presidente Alan García, informó a Perú21 que ya presentó una queja contra el fiscal José Castellanos ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público.

"Hemos presentado una queja contra el fiscal porque consideramos que ha incumplido una serie de normas constitucionales, deberes y funciones que le genera la ley de la carrera fiscal y que tiene su correlato con faltas graves y muy graves", explicó el letrado.

El fiscal Castellanos, titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, dispuso, hace unos días, adecuar su investigación al ex mandatario, a su ex esposa Pilar Nores y otros ex funcionarios del segundo gobierno aprista por presunto enriquecimiento ilícito bajo la Ley del Crimen Organizado. Dicha medida le permite al magistrado extender su pesquisa por 36 meses.

Entre las presuntas faltas graves y muy graves que Castellos habría incurrido en su disposición fiscal, Reyna indicó: "Por haber comparado al ex presidente Alan García como jefe de una organización criminal como la de la Camorra (Italia). Además, creemos que esta disposición se ha efectuado sin la debida motivación afectado derechos fundamentales. Asimismo, Alan García no puede ser procesado dos veces por un mismo hecho y a ello hay que agregar la filtración de documentos a la prensa por parte del despacho fiscal".

No es todo

Pero la queja no será la única medida que interpondrá la defensa de Alan García. Reyna señaló que, de forma paralela, está preparando recursos contra el proceso que lleva Castellanos para evitar que continúe bajo la Ley de Crimen Organizado, pues consideran que es una disposición "abusiva".

"Tenemos nuestra propia estrategia. El siguiente paso que vamos a dar va a ser sobre el propio proceso. Estamos evaluando aún (el recurso a presentar), en los próximos días tendremos información más exacta", acotó.

Hace unos días, el letrado Genaro Vélez, otro de los abogados de Alan García, indicó a este diario que entres las medidas que se barajan están una acción de amparo o una tutela de derechos.