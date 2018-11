Abogado de Alan García niega que pedido de asilo a Uruguay sea por amistades

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna , negó que se haya elegido a Uruguay para solicitar asilo por una amistad entre el líder aprista y el presidente de este país, Tabaré Vázquez.

"En realidad, más que pesar amistades, pesan tradiciones democráticas de los gobiernos. No es tan fácil sostener un pedido sobre la base de la amistad", aseguró en entrevista a ATV.

"Acá se estudia mucho el comportamiento de los gobiernos a lo largo de los años. Entiendo que eso es lo que finalmente ha primado en la decisión", agregó Erasmo Reyna.

Aunque evitó declarar quién tuvo la iniciativa de proponer a Uruguay para el asilo, comentó que en la decisión participaron los congresistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y los dirigentes del Apra Elías Rodríguez y Omar Quesada.

"Mauricio Mulder estuvo con las cosas mucho más claras con respecto al tema de la persecución que se había iniciado contra Alan García, lo cual fue igualmente compartido por Javier Velásquez, Elías Rodríguez, Omar Quesada, entre otros", precisó.

Asimismo, Erasmo Reyna aclaró que la carta que supuestamente Alan García envió al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, difundida en los últimos días en redes sociales, es falsa.

"No puedo afirmar de quién será, pero no es de Alan García. Yo sé que este documento ha corrido en las redes sociales, pero no lo reconocemos como carta oficial de Alan García", sostuvo.