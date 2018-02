Abogado de Alan García: "Lo que dice Jorge Barata es una gran mentira"

Las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , salpicaron a toda la clase política. Unas de las campañas presidenciales a las que dice que entregaron dinero, fue la de Alan García en el año 2006.

Sin embargo, el abogado del ex presidente, Genaro Vélez, niega que el líder aprista haya financiado su campaña tras la cual se convirtió por segunda vez en presidente con dinero de la constructora brasilera.

"Eso no es cierto. Eso es una gran mentira porque el partido nunca ha recibido nada de empresas extranjeras para la campaña electoral. Sobre todo Alan García nunca se ha visto comprometido porque nunca recibió un centavo para su campaña. Jamás", manifestó a Perú21.

Instó a Barata a que "demuestre" con pruebas lo que dice, y sostuvo que actúa por "presión". "Lo habrán presionado porque tantos enemigos tiene Alan García en todas partes... Algo le habrán ofrecido a Barata", continuó.

Vélez indicó que el fiscal José Domingo Pérez, quien dirigió el interrogatorio a Barata hoy, en Brasil, "no tenía que preguntar nada de Alan García. Incluso él nos negó la participación para asistir al interrogatorio de Barata porque nos dijo que Alan no estaba investigado, y efectivamente no está investigado. Esta sería una prueba indebida".

Perú21 pudo conocer que Barata sostuvo que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña de Alan García en el año 2006. La entrega se habría realizado a través del ex ministro y ex dirigente aprista Luis Alva Castro.