Luego que ex presidente Alan García solicitara asilo político a la Embajada de Uruguay , su abogado defensor, Erasmo Reyna, declaró que su patrocinado se sometió a una decisión del partido Aprista frente a las recientes acciones del Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez y el Instituto de Defensa Legal de Reporteros (IDL).

"Nosotros habíamos tomado conocimiento que la próxima semana se había citado tres veces al ex presidente García, y que se preparaba una detención, precisamente, en una de estas diligencias. Y esto es parte de una criminilización del comportamiento de mi defendido y de las actividades del partido Aprista", expresó Reyna en Canal N.

Agregó que este pedido está motivado para "salvaguardar la libertad de mi cliente, sino también su propia vida porque puesto en detención, seguramente, iba a ser ubicado en el penal Ancón, en donde cualquier cosa podría sucederle. El partido solo busca defender la integridad física de Alan García".

Luego que se le dictara 18 meses de impedimento de salida del país, recordemos que el ex jefe de Estado manifestó que se allanaba a la justicia y que iba a permanecer en el Perú. El abogado de García al ser cuestionado en torno al doble discurso de su patrocinado expuso los motivos que llevaron a su defendido para el pedido de asilo político.

"Citar al ex presidente para que dé su declaración el 15 de noviembre, ampliar la investigación por el delito de lavado de activos y colusión agravada, pedir el impedimento de salida del país y notificarle para tres fechas seguidas esta semana. Todo ello, sumado a que se busca quebrar la voluntad de presos por haber recibido coimas a fin de imputar graves hechos a Alan García, y tras escuchar al fiscal Domingo Pérez, hizo que el partido le exigiera el pedido de asilo político", detalló Reyna.

Al ser consultado por la elección de Uruguay como lugar de asilo político, el abogado expresó que existe una tradición democrática en ese país. "Han analizado el contexto político en el Perú y evaluarán y más allá de las pasiones políticas, les debe llamar poderosamente la atención lo que ocurre con el país", indicó.

Para el abogado defensor de Alan García, su patrocinado hubiese continuado su residencia en el Perú tal y como lo manifestó en un primer momento. Pero esta situación finalmente no se dio.

"Cuando la justicia no está enceguecida con afinidades políticas, cuando no responde a operadores políticos como IDL o el fiscal José Domingo Pérez, está empañada y no garantiza el debido proceso", sostuvo.

COMPLACENCIA DEL GOBIERNO



En tal sentido, desde su perspectiva existe persecución política. "Hay una complacencia del Gobierno que se evidencia en actitudes del Ministerio Público, del fiscal José Domingo Pérez, y que IDL que desarrolla información basado en filtraciones. Entonces, hay un tramado que busca perjudicar al partido Aprista", detalló finalmente.