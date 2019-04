Abogado de Alan García acude al PJ para que fiscalía le entregue información

El abogado del ex presidente Alan García , Erasmo Reyna , envió un requerimiento este martes al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria para que este disponga que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Ministerio Público, le comunique sobre actos de investigación sobre los cuales no han recibido información.

Reyna difundió el pedido a través de su cuenta de Twitter y explicó que tomó esta decisión debido a que el fiscal José Domingo Pérez no atendió pedidos de la defensa de Alan García.

El derecho de prueba es parte del debido proceso. Fiscal Pérez en investigaciones no atendió pedidos de defensa de @AlanGarciaPeru por tal razón hemos recurrido al Juez para que lo haga! Investigación debe ser objetiva y respetar derechos. Esto no es obstaculizar pic.twitter.com/CCVkhAsPn2 — Erasmo Reyna (@ereynaabogado) 16 de abril de 2019

"Los fiscales están en la obligación de actuar con objetividad y la objetividad se manifiesta porque tienen que actuar en diversas diligencias, no solamente para demostrar la responsabilidad de unos investigados. La norma también permite que en la conducción de la investigación actúen diligencias que puedan demostrar la inocencia de un investigado", sostuvo en diálogo con Canal N.

En el documento, Erasmo Reyna detalla que han pedido hasta en cuatro oportunidades anteriores desde febrero hasta la fecha actos de investigación al despacho del fiscal José Domingo Pérez sin respuesta.

"Nos hemos visto obligados a recurrir al juez porque la norma nos habilita que cuando la fiscalía no actúa estas diligencias uno pueda recurrir al juez de investigación preparatoria que es un juez de garantías a efectos de que sea él quien evalúe la procedencia de las firmas", señaló.

Este pedido se suma a uno realizado ayer por el abogado del ex mandatario al Ministerio Público, en el que requirió que se precise qué actos vincularían a su defendido con los actos que implican a su ex secretario de Presidencia, Luis Nava, y al ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, con presuntos pagos de coimas de parte de Odebrecht.