La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza , persistió en sus críticas contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, y lo acusó de haber estado parcializado a favor del fiscal José Domingo Pérez.

Asimismo, consideró que el magistrado no respetó las disposiciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos que se deben cumplir para dictar una prisión preventiva.

"No ha respetado porque, lo que exige el TC es que motive cada uno de los presupuestos y no lo ha hecho. Lo único que se limitó a decir es que no coincide con los elementos de la defensa y le dio validez a los argumentos del fiscal (José Domingo Pérez)", declaró Loza a Canal N.

Según la abogada de Keiko Fujimori, Richard Concepción Carhuancho cometió irregularidades al tomar su decisión a favor de la prisión preventiva como interpretar el testimonio de los testigos protegidos que presentó José Domingo Pérez.

"La interpretación no cabe sobre los elementos de convicción, sino lo que reflejan", comentó.

Asimismo, cuestionó que el magistrado haya reconocido todos los arraigos a favor de Keiko Fujimori, pero aún así le haya atribuido comportamientos de terceras personas, como investigados en el caso 'Club de la Construcción' que huyeron de la justicia.

En ese sentido, Giulliana Loza manifestó que la apelación que han presentado contra los 36 meses de prisión preventiva debería estar siendo evaluada en los próximos días, luego que se definan las recusaciones que han presentado tanto la defensa, como el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba.

"Esperamos conseguir una decisión que ordene la libertad en segunda instancia. Vamos a refutar cada uno de los argumentos que presentó el magistrado [...] Esperamos que sea lo más pronto posible. Los plazos del nuevo Código Procesal Penal son muy cortos. Calculo que en una tres semanas, aproximadamente", indicó la defensora de Keiko Fujimori.