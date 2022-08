Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, aseveró que en los 17 meses que lleva la investigación del Ministerio Público contra su defendida, solo se ha podido acreditar que no cuenta con las pruebas suficientes para iniciar un juicio oral.

“Los actos de simulación [de aportes de campaña] no son lavado de activos, esto sigue igual que en el 2018, no se le a dado más sustento, si algo se ha acreditado en 17 meses es que la fiscalía no tiene un caso sólido para llevar a juicio oral”, afirmó a Exitosa.

“El lavado de activos necesita un origen ilícito, no se puede hablar de lavado si no hay origen ilícito. Acá la fiscalía no ha sido capaz de poder probarlo”, añadió.

El Poder Judicial declaró ayer como saneada la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 44 acusados, por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal en el ‘Caso Cócteles’.

La acusación del fiscal José Domingo Pérez pasará a la fase del control sustancial en la etapa intermedia, desde el próximo jueves 1 de setiembre. Esta es la última fase para que se inicie el juicio oral contra los acusados.

