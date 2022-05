La abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, dijo que no reconoce la voz de su patrocinado en los audios donde supuestamente se le oye coordinar con Zamir Villaverde una repartición de cargos dentro del Gobierno de Pedro Castillo y que fueron difundidos en los últimos días.

“No es su voz. Es mi posición y es la posición de lo que he podido escuchar. Veo que es todo un murmullo lo que habla el señor”, comentó la abogada en declaraciones a Exitosa.

“De lo que se puede escuchar de lejos, y por las comunicaciones que he tenido con mi patrocinado, no lo reconozco como tal. Es totalmente ininteligible y eso, estoy segura, que el propio Ministerio Público se va a expresar de esa maniera, si es que entregan ese audio”, agregó.

Un audio difundido por Willax muestra presuntamente a Bruno Pacheco diciéndole a Zamir Villaverde que podría llegar a ser ministro del Interior.

La grabación que data del 25 de julio de 2021 registra a Villaverde diciendo que desea culminar sus estudios para poder ocupar cargos dentro del Estado, ante lo que Pacheco le responde que para un cargo de confianza sí es necesario un título, “pero de cualquier cosa”.

Villaverde responde que posee un título como suboficial de la Fuerza Aérea, que está a nombre de la Nación y tiene diplomados. “Con eso puedes ser ministro del Interior”, le habría respondido Bruno Pacheco según el audio.

Para la abogada del exsecretario general de Pedro Castillo, Zamir Villaverde debe hacer más que difundir los audios, como entregar el aparato en el cual los grabó, entregar los archivos originales y permitir un peritaje en caso todo sea admitido en el fuero judicial.

“Habría que preguntar a su abogado porque, con todo lo que está mostrando, el que se está metiendo en camisa de once varas es él porque tendría que probar lo que dice. Ser postulante a colaborador eficaz no es decir sí, reconozco. Tiene que probar. Si no hay materia de probanza, ¿qué va a hacer?”, cuestionó Quiñones.

