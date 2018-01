Abel Salinas sobre informe del defensor: “No es posible emitir juicio de valor sin ver la historia clínica”

En el marco del informe que presentó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionando el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Abel Salinas, declaró a la prensa que “no es posible emitir ese juicio de valor sin haber visto la historia clínica”.

“Los informes médicos son resultado de la evaluación de una historia clínica y de examinar al paciente. Nosotros, en la orden médica, las conclusiones no las podemos objetar si no vemos al paciente, o no vemos la historia clínica. Quien diga lo contrario está faltando a un principio básico que tenemos los médicos”, agregó.

En ese sentido, mencionó que “ hay que tener mucho cuidado” con este tema. “Naturalmente existen procedimientos para revisar esta facultad presidencial, de dar el indulto, yo creo que en eso se está caminando”, indicó.

Asimismo, negó que el Estado haya pedido una opinión al Minsa para trabajar su defensa ante la Corte IDH. “ Como digo ya está el informe, es difícil pronunciarse sobre un informe. Un certificado médico tiene toda la validez, no podemos cuestionar a quien lo hizo salvo que exista un mandato especial”, acotó.