Abel Concha Calla: "No protejo ni defiendo a Alejandro Toledo"

Cuestionado, criticado y vi-lipendiado. Tal es el panorama, en los últimos días, para el juez Abel Concha, quien estuvo a cargo del caso Ecoteva, a raíz de presuntamente dilatar el pedido de arresto con fines de extradición del ex presidente Alejandro Toledo. En diálogo con Perú21, el magistrado, quien aún tiene varias diligencias pendientes en esta pesquisa, expone su verdad. Saque usted sus pro-pias conclusiones.

Lo acusan de dilatar, entorpecer y favorecer a Toledo por el caso Ecoteva.

Eso es absolutamente falso. No estoy entrampando nada. Como jueces, solo tratamos de encaminar el proceso y que se haga de acuerdo a los principios que establece el código, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es injusto que nos responsabilicen por la demora del arresto provisorio con fines de extradición. No protejo ni defiendo a Alejandro Toledo.

¿Quién es responsable de que aún no se envíe el cuaderno de arresto con fines de extradición del ex mandatario?

El último 5 de setiembre, la fiscal Rosana Villar, a cargo del caso Ecoteva, debido a las observaciones que le hice porque no estaba clara la ruta del dinero, nos pidió un tiempo para encontrar los elementos de juicio y evidencias respecto al circuito de cómo el dinero de la constructora Odebrecht habría llegado a la cuenta de Confiado International Corp (en Suiza).

Entonces, ¿por qué la Fiscalía lo culpa?

Entiendo que es una estrategia de publicidad y posición de imagen ante la ciudadanía, porque una cosa es lo que se dice en la prensa y otra lo que piden en el expediente. No hay ningún pedido formal donde nos soliciten que tramitemos el pedido de arresto provisorio de Toledo por Ecoteva (investigación por lavado de activos).

Incluso la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) lo amonestó, luego de que la Fiscalía de Lavado de Activos presentara una queja por el retraso en el caso Ecoteva...

He apelado (a la sanción) porque me están sancionando por un hecho por el cual la Odecma (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura), el año pasado, en resolución de segunda instancia, me absolvió de los cargos y dijo que la forma como había actuado (luego de la denuncia del fiscal Vela del 20 de julio de 2015) era la correcta.

¿Toledo o algún allegado a él ha intentado sobornarlo a cambio de algún beneficio?

(Risas). No, jamás. Lo que sí le puedo decir es que los jueces siempre tenemos algún tipo de presión o tratan de influenciar en uno, ya sea para que no se le abra un proceso penal u otro beneficio. Me refiero en general.

Insisto, ¿y en el caso Toledo?

Como en cualquier caso, a través de terceros, han tratado de in-

fluenciar para que lo beneficie, pero no lo han logrado.

El caso Ecoteva ahora está en manos de la Cuarta Sala Penal para Reos Libres. ¿Cuál es el avance?

El expediente fue remitido la tercera semana de setiembre a la Sala y ahora deben mandarlo al fiscal superior (Rafael Vela) para que, con base en el expediente, pueda hacer algunos pedidos como, por ejemplo, que se le conceda un plazo excepcional por algunos meses para seguir investigando o que de una vez se pida que se envíe el cuaderno de arres-to con fines de extradición por el caso Ecoteva. Si decide solicitar más tiempo, el caso pasa, una vez más, a mi despacho. Hay algunas diligencias pendientes.

¿A qué tipo de información pendiente se refiere?

A los pedidos que hizo la Fiscalía a las cuentas de Israel, Reino Unido y otros para probar cómo habría llegado el dinero a las cuentas de Confiado International Corp.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que ya no es necesario el cua-derno de detención por Ecoteva porque basta con pedido de arresto por el caso Odebrecht que se está armando...

La palabra del presidente (Ro-dríguez) es muy respetable, pero es su opinión. Yo no puedo aconsejar nada a la Fiscalía porque esa es su estrategia. Como juez, debo actuar imparcialmente.

¿Cuán importante es la colaboración del empresario israelí Josef Maiman en el caso Odebrecht?

No puedo hacer calificaciones de lo que él ha hablado, porque no es mi caso, pero entiendo que él sabe muchas cosas. Eso sí, su dicho ayuda al esclarecimiento de los hechos.

La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, ha dicho que no hay interés ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía para traer a Toledo. ¿Qué hay de cierto?

El Poder Judicial se está comportando de una manera madura y sin apresuramientos para realizar un trabajo serio para que luego no se presente ningún tipo de dificultades ni nulidades que puedan ser materia de cuestio-namiento por las autoridades de Estados Unidos. Y, en todo caso, no hay ningún pedido formal de parte de la Fiscalía por el caso Ecoteva.

El fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht, está utilizando pruebas del caso Ecoteva.

Algunas pruebas de Ecoteva han sido incorporadas como prueba en el caso Odebrecht con la finalidad de mostrar la ruta del dinero que los americanos le piden. Es decir, dónde nace y dónde termina.

Autoficha

- “Soy abogado. Soy juez titular del 16° Juzgado Penal de Lima. Estuve a cargo del caso Ecoteva, pero aún tengo algunas diligencias pendientes. Soy un juez imparcial y no me dejo amilanar por nadie. La OCMA me amonestó por este caso, pero he apelado porque me asiste la verdad”.



- “Sobre la acumulación de los casos Ecoteva y Odebrecht no puedo opinar, porque soy un imparcial, pero ni en el Perú ni en el mundo se puede abrir dos procesos por un mismo hecho. La lógica dice que no puede abrir dos arrestos por un mismo hecho”.



- “Los casos Odebrecht y Ecoteva son importantes, pero no estoy en la conciencia de los jueces americanos para saber qué es lo que van a decidir en el caso Toledo. Si los fiscales de ambos casos actúan de ma-nera mancomunada, pueden lograr buenos resultados para demostrar su teoría”.