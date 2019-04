Solo 46 congresistas le dieron voto de confianza a Del Solar

En la madrugada de ayer, y tras 16 horas de debate, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría otorgarle la confianza al gabinete de Salvador del Solar. Cuarenta y seis parlamentarios votaron a favor, frente a 27 que lo hicieron en contra y 21 que se abstuvieron. Es la más baja adhesión a una investidura registrada en los últimos cinco gobiernos.

Al parecer, la proximidad de la Semana Santa inspiró la figura de Poncio Pilatos en algunos legisladores: evadir una postura frente a las demandas y los problemas del país.

Se abstuvieron: Alejandra Aramayo, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Miguel Elías, Miguel Mantilla, Ángel Neyra, Luz Salgado, Osías Ramírez, Cesar Segura, Miguel Torres, Gilmer Trujillo, Juan Carlos Yuyes (todos de Fuerza Popular), Salvador Heresi, Jorge Castro, Juan Sheput, Gilbert Violeta (de Concertación Parlamentaria), Jorge del Castillo, Luciana León, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Javier Velásquez (del Partido Aprista).

“La abstención es una forma de no comprometerse con nada: no voto en contra porque sería irresponsable o no voto a favor porque no quiero comprometerme. Entonces, ¿con qué estás comprometido, cuál es tu propuesta, cuál es tu visión de país?”, señaló a este diario José Elice, ex oficial mayor del Congreso.

“En este caso, el voto en abstención equivale a una negación. Del Solar ha cumplido con el número de votos positivos para recibir la confianza, la ha recibido legalmente pero no políticamente, esto para los congresistas podría ser censurable ante los ojos de la ciudadanía”, señaló, por su parte, el ex presidente del Congreso Ántero Flores-Aráoz.

CONSECUENCIAS

Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) indicó que con esta votación la oposición ha querido “mandarle un mensaje al presidente” y “golpear al Ejecutivo”. Para Juan Sheput, de Concertación Parlamentaria, el no profundizar en el tema de Las Bambas pesó mucho en la exposición del jefe del gabinete. Similar temperamento manifestó Marco Arana (FA).

A su turno, el ex congresista Natale Amprimo consideró que fue un error del premier ir a “pechar” al Congreso por la postura de un sector en el caso del fiscal Pedro Chávarry.

“Le reforma política es un paso urgente”

El presidente Martín Vizcarra anunció ayer que “en pocos días” presentará al Legislativo las propuestas para la reforma política que, según dijo, permitirán “emprender otro de los cambios largamente esperados en el Perú”.

“Tenemos la convicción de que este es un paso urgente y necesario que debemos dar. Para ello, necesitamos el esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado y el respaldo y vigilancia ciudadana”, expresó.

De otro lado, señaló que la lucha contra la corrupción “genera resistencias de los que se benefician en lo personal de la política”.

“Sé que también buscan defender sus oscuros intereses mediante mentiras tratando de meter a todos en el barro de la corrupción porque temen perder sus privilegios”, sostuvo.