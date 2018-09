El jueves 4 de octubre, el colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial leerá la sentencia a Daniel Urresti, actual candidato a la Alcaldía de Lima, para quien el Ministerio Público solicita 25 años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

El tribunal estableció que hoy, a las 4:00 p.m., la defensa de Urresti y el fiscal del caso, Luis Landa, presentarán sus conclusiones escritas a través de la secretaria de la Sala Penal. La defensa material será este jueves 27, a las 5:30 p.m.

Tras culminar la audiencia de ayer, Urresti dijo estar convencido de que, luego de escuchar por última vez los alegatos de su abogada, los jueces declararán su inocencia.

“Estoy seguro de que el 4 de octubre me van a absolver. No hay la más mínima posibilidad de que me condenen (...). El 4 octubre, todas aquellas personas que desean votar por mí e injustamente no se animaban porque decían ‘si voto por Urresti y lo declaran culpable y resulta ser un asesino’, ya no será ese el problema. Esto marca un nuevo rumbo en la campaña (municipal)”, refirió.

El fiscal Landa asegura que Urresti habría incurrido en coautoría sucesiva del delito de asesinato de Bustíos, entonces periodista de Caretas.

Su tesis se basa en el testimonio de Isabel Rodríguez, quien dice haber visto a Urresti participar en el ajusticiamiento cuando este era conocido como el ‘Capitán Arturo’ en el cuartel de la localidad de Castropampa, en Ayacucho. El 4 de octubre se sabrá la verdad.