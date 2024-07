Y lleva 284 días prófugo. Nadie lo ubica. En exclusiva, Panorama reveló el testimonio del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien confirmó que el prófugo Vladimir Cerrón mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno a través de congresistas.

De acuerdo con Arista, Cerrón enviaba, a través de sus intermediarios, mensajes a Ernesto Vílchez, secretario general de la Presidencia, para buscar protección. Es decir, el líder de Perú Libre intentaba presionar para evitar que sea ubicado y capturado por la policía.

“El propio señor Cerrón, cuando se entregue o cae, va a pasar lo mismo que con Fray Vásquez. Él va a decir quién, cómo y dónde lo ayudaron a fugar y esconderse. Ahí va a venir el problema”, sostuvo Arista, quien se desempeñó como jefe de la DINI hasta marzo de este año.

De acuerdo al testimonio de Roger Arista, Vladimir Cerrón buscaba presionar al gobierno a través de su círculo más cercano de Perú Libre. Es decir, congresistas de su entera confianza, quienes eran los encargados de llevar su mensaje a las altas esferas del poder.

“Cerrón en la clandestinidad ya se comunicaba con el señor Vílchez”, dijo Arista, quien está convencido que su captura será una hecatombe, por todo lo que dirá sobre quién lo ayudó a esconderse.

Vílchez -personaje de extrema confianza de Dina Boluarte- recibió mensajes de congresistas del círculo más cercano de Cerrón. Se trata de los más fieles seguidores de Perú Libre. Así da cuenta Panorama en un reportaje.

¿QUÉ DIJO EL PRÓFUGO?

El prófugo usó su cuenta de X para responder a la denuncia.

“Siempre mantuve comunicación directa con el general Roger Arista, desde que ejercía como director de la VI Macro Región Policial Junín - Huancavelica (2021-2022). Cuando se enteró de su relevo se comunicó insistentemente conmigo y con miembros del partido para suplicar su continuidad. Se le respondió que no podíamos atender su pedido por no tener nexos con Palacio. Nunca nos creyó, fue relevado y quedó resentido. Me llamó cuando estaba grave con una apendicitis complicada que requirió una reintervención en Huancayo. Se le asistió por razones humanitarias (2022). Me comuniqué la última vez para saludarlo por asumir como jefe de la DINI (enero, 2023). Nunca más tuve comunicación. En enero del 2024 se enteró de su relevo y para impedir esto inventó un operativo acerca de mi ubicación en Asia el 16 de enero, él sabía que no había nada, pero le vendió el cuento al país”, dijo.

“Similar fue con lo del carro presidencial. Igual fue relevado el 24 de enero de 2024. Él cree que ha sido una orden mía que llegó a Palacio. El mito que he amenazado a la PNP y la DINI, es una falacia total, no tiene pies ni cabeza. Arista inventó todo, por estar con la sangre en el ojo. No conozco al secretario general de Palacio, Ernesto Vílchez, tampoco mantengo comunicación con Dina Boluarte, detesto la deslealtad y la traición. Los congresistas tampoco son intermediarios de nada. Iván Escudero ha sido tomado por chivo expiatorio como “investigador”, pero en realidad el autor de todo es Arista, y encima lo están reglando y amenazando. Lección: nunca se preste de intermediario con el hampa”, anotó en la red social el prófugo de la justicia.

