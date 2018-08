En 15 días culmirá la investigación a César Hinostroza

La Comisión Permanente del Congreso acordó por unanimidad otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que culmine la investigación al suspendido juez supremo César Hinostroza, a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al congresista Héctor Becerril, al ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

La Subcomisión, a su vez, designó a los congresistas ponentes que verán cada caso. Víctor Andrés García Belaunde (AP) investigará a Chávarry por, presuntamente, haber entregado a Hinostroza un documento que probaba que no tenía procesos abiertos, sin pasar por el trámite correspondiente.

El legislador Mario Mantilla (FP) tendrá el caso de Rodríguez, a quien se responsabiliza de no actuar frente a la red de tráfico de influencias que aparentemente existió durante su gestión.

El parlamentario Oracio Pacori (NP) ya indagaba a los ex consejeros Iván Noguera, Julio Gutiérrez y al ex vocal supremo Hinostroza. Ayer se decidió que incluirá en su caso a lo ex consejeros Orlando Velásquez y Guido Aguila.

Finalmente, el congresista César Vásquez (APP) seguirá la acusación contra su colega Héctor Becerril (FP), a quien se acusa de haber presionado a un ex integrante del CNM para que votara por Gutiérrez como presidente de esa institución.