Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [GALERÍA]

A pocos días de que Jorge Barata —ex funcionario de la empresa Odebrecht en Perú— sea interrogado por los sobornos que la constructora brasileña ofreció a cambio de las adjudicaciones de obras en nuestro país, la coyuntura política se remece ante las expectativas.

En el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , el fiscal Rafael Vela aseguró que no ha recibido preguntas por parte del fiscal Castro para formulárselas a Barata.

"No hemos recibido preguntas (del fiscal Hamilton Castro) sobre PPK. Él no ha activado este mecanismo porque tiene su propia estrategia”, manifestó el pasado jueves.

Quien salió en su defensa fue la segunda vicepresidenta y jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz. De acuerdo con sus declaraciones, el jefe de Estado "está dispuesto" a contestar los cuestionamientos de la Comisión Lava Jato del Congreso.

“El presidente (Pedro Pablo Kuczynski) está dispuesto a dar sus declaraciones en el momento que lo considere oportuno", sentenció.

Por su parte, el ex mandatario peruano, Alan García, exhortó que pregunten sobre él mismo al otrora representante de Odebrecht, con el fin de que se esclarezcan las sospechas de coimas que se habrían recibido durante su segundo mandato.

“Exijo que los fiscales pregunten sobre mí al Sr. Barata. Que nadie, menos PPK, me use para no ser comprendido en el interrogatorio”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

Entre otros temas que generaron polémica, tanto en el ámbito político, como en el laboral, fue el proyecto de ley que propuso la congresista fujimorista Rosa María Bartra.

La legisladora creó la 'Ley de modalidad formativa', la cual estipulaba en sus líneas que los jóvenes que estudian en institutos técnicos no reciban remuneración alguna cuando realicen sus prácticas preprofesionales en empresas.

"Esas son afirmaciones terroristas, que lo único que están buscando es desinformar de forma alevosa", dijo para defenderse de las críticas que le llovieron por la cuestionable ley. Muchos calificaron esta norma como 'esclavizante' y 'abusiva'.

