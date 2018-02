Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [GALERÍA]

La amenaza de Nicolás Maduro de estar presente en la Cumbre de las Américas de Lima, pese a que el Gobierno Peruano no lo ha invitado, ha generado todo tipo de reacción entre la coyuntura política.

"¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver porque llueve, truene, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre con la verdad de Venezuela. Tengan la seguridad de esto", decía el presidente de Venezuela ante la negativa a su presencia.

Por su parte, la canciller peruana Cayetana Aljovín decía expresamente que Maduro "no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido".

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, manifestó que "el gobierno de Venezuela es una dictadura", sin embargo "no lo ha sido siempre". Para ejemplificar su opinión, argumentó que "nadie tiene una posición política desde el inicio hasta el final, y eso pasó con (Hugo) Chávez".

En otro ámbito político, el parlamentario oficialista Salvador Heresi expresaba que Fuerza Popular "está traumada por la derrota electoral de 2016". Estas declaraciones las hizo debido a una posible moción de vacancia que presentaría en contra del presidente Kuczynski.

Justamente, para mostrar que el equipo del mandatario peruano se encuentra sólido, PPK se juntó con sus dos vicepresidentes en un acto público sucedido en la ciudad de Ancón.

“Aquí esta nuestro equipo Martín, Meche, Carlos (Bruce). Estamos todos trabajando, trabajando y trabajando. No hay que dejarse distraer”, sentenció orgulloso el jefe de Estado el último martes.

