Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [GALERÍA]

Esta última semana, la coyuntura política ha girado alrededor de la frustrada vacancia presidencial, puesto a debate y votada el último jueves en el Congreso. Aquel día, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se presentó con su abogado, Alberto Borea, para ejercer su defensa ante los legisladores.

Luego de exponer sus argumentos, siguió un debate que se extendió por casi 12 horas. Este intercambio de posturas entre los parlamentarios dejó varias frases para rescatar y, también, para desechar.

Por ejemplo, lo expresado por la parlamentaria Yeni Vilcatoma fue una de las exposiciones que más llamó la atención. "Su abogado (Alberto Borea) lo único que hizo fue invocar a Condorito, y Condorito señores, es chileno, ¡es chileno!¿Dónde está el nacionalismo?, ¿el Frente Amplio?”, exclamó.

Su ex colega de bancada, Miguel Torres, también sentó su posición en contra de PPK. "Hoy nos encontramos ante un presidente de la República que mintió (…) Lo que más me llama la atención es que no refleja el menor remordimiento", recordó cuando tuvo la palabra.

Al término del debate, los resultados fueron los siguientes: 79 congresistas votaron a favor de vacar a Kuczynski, 19 en contra y 21 en abstención. La votación también generó reacciones, especialmente, por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Orgullosa de nuestros 61 congresistas que se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción. Somos Fuerza Popular y Fuerza Popular no se vende ni negocia", escribió en su cuenta de Twitter luego de que su hermano Kenji Fujimori se abstuviera de apoyar la vacancia junto a otros nueve legisladores de la bancada naranja.

