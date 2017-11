Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [Galería]

La última semana, la agenda política ha estado sacudida por la denuncia constitucional que la bancada de Fuerza Popular presentó en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez .

A raíz de este suceso, el denunciado salio a declarar a la prensa para defenderse. "Después de más de 30 años con servicio a la Fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso", señaló Pablo Sánchez.

Ante esta respuesta, el congresista fujimorista Héctor Becerril manifestó que era "el subconsciente" de Sánchez que "negaba lo evidente". El parlamentario de Fuerza Popular, inclusive, lo tildó de "corrupto".

“Pablo Sánchez: ‘No voy a tener miedo.’ Tu subconsciente te gana y niegas lo evidente, claro que tienes miedo porque te sabes corrupto”, sentenció Becerril.

En ese sentido, Gino Costa, de Peruanos Por el Kambio (PpK) cuestionó estas medidas tomadas por la bancada presidida por la ex candidata presidencial, Keiko Fuijimori .

"En menos de una semana FP decide tumbarse al TC, al ministro del Interior y al Fiscal de la Nación. ¿Volvemos a los 90?", se preguntó el oficialista. En tanto, su compañero de partido, Juan Sheput señaló que "el fujimorismo va directo por el camino de la autodestrucción".

