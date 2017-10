Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [Galería]

La agenda política, en esta semana, estuvo marcada por temas que dejaron mucho por comentar. Por ejemplo, la renuncia de la ex presidenta de la Comisión de la Mujer, Maritza García, fue uno de los hechos que más resonó.

Fue ella misma quien dijo que dejaba su cargo "con la frente en alto" a pesar de ser criticada por sus comentarios que justificaban el maltrato y la violencia hacia la mujer. "Me voy con la frente en alto (…) Estoy pagando el precio de un error político", manifestó.

Entre otros temas, se encuentra la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de recibir a la Comisión Lava Jato que investiga los sobornos realizados por Odebrecht en el país.

"Cuando termine su mandato, se le tiene que acusar al presidente Pedro Pablo Kuczynski por desacato a la Constitución", indicó el congresista Hécetor Becerril luego de que PPK dijera que responderá por escrito a la comisión.

"Yo no voy a recibir a la Comisión Lava Jato. Tenemos una carta que contesta los temas y les vamos a pedir que nos hagan preguntas específicas", expresó por su parte el mandatario peruano.

En tanto, las críticas hacia el gobierno vinieron por parte del ex jefe de estado Alan García, quien reapareció para hacerle un jalón de orejas a Kuczynski. "Lo que no se hace en el primer año y medio, ya no se hace en los tres que quedan", comentó.



Si quieres saber qué más dijeron los políticos en esta semana, te dejamos esta fotogalería para que puedas leer todas las frases de ellos.